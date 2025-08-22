¿Boda navideña? Kenia Os deja en shock al confesar esto de su casamiento con Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Kenia Os, fue cuestionada sobre su vida sentimental tras el tórrido romance que protagoniza con Peso Pluma. La influencer así reaccionó cuando algunos reporteros le cuestionaron si ya espera recibir el anillo de compromiso, dejando a más de uno en completo shock al hacer una inesperada confesión de su casamiento, ¿acaso habrá boda navideña?

Entre risas, la intérprete de Malas Decisiones, dejó ver que por ahora está disfrutando plenamente su unión sin pensar en acelerar los tiempos con el cantante de corridos tumbados: "Ay, ¿por qué la presiona a mí? A mí no me presionen, chicos. La también creadora de contenido aseguró que atraviesa un gran instante en el terreno íntimo y que lo más importante para ambos es valorar todas las fases de su vínculo.

Creo que es una relación que estamos muy comprometidos en este momento como pareja, disfrutando mucho nuestro noviazgo y algo que creo que estamos muy conscientes es que queremos disfrutar cada una de nuestras etapas, disfrutarlas al máximo y la verdad es que nos amamos mucho y estamos disfrutando todos los días cada día cada momento", aseveró.

Asimismo, destacó lo encantada que se encuentra tras su conexión con el intérprete del tema Lady Gaga: "Sí, la verdad es que estoy muy enamorada, muy feliz, muchas gracias. Hoy estoy disfrutando muchísimo, es la primera vez que estoy disfrutando esta etapa al máximo mi vida personal. No sé, como que estoy muy feliz, gracias". En otro momento de la conversación, también se refirió a la acción viral en donde La Doble P la interrumpió durante una charla virtual para darle un beso.

La artista lo tomó con humor y ternura: "La verdad es que se iba a ir al estudio y se quería despedir y como que pensó que no, no sé, estábamos en una pausa de la entrevista y llegó y me dio un beso para despedirse, después lo publicado. Me dio mucha risa, fue muy tierno". El romance entre los famosos comenzó a llamar la atención a mediados de 2024, cuando fueron vistos en varias salidas en Guadalajara y posteriormente en Los Ángeles. En julio de ese año, circularon las primeras imágenes de ambos en un concierto, lo que encendió rumores de su amorío.

Fue en agosto de ese mismo año cuando ambos confirmaron públicamente su lazo, compartiendo fotos juntos en redes sociales. Desde entonces, han protagonizado situaciones virales, como apariciones en eventos, además de muestras de cariño que rápidamente se convierten en tendencia. En 2025, su relación se ha consolidado y se les ha visto juntos en giras, estudios de grabación y en encuentros familiares, lo que ha reforzado la percepción de que atraviesan una etapa estable y muy cercana.

Fuente: Tribuna del Yaqui