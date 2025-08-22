Cynthia Klitbo estalla en 'Hoy' por "espantarle" al amor; habla de su 'amorío' con actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Cynthia Klitbo, una vez más ha decidido acabar con los rumores alrededor de su vida personal, por lo cual estalló en el programa Hoy, con respecto a todo lo que sale a hablar de su presunto amorío con famoso actor de Televisa de origen cubano, Francisco Gattorno, y ha decidido interponer una queja formal al público por "espantarle" al amor verdadero.

Desde hace varios meses, se comenzó a decir que la actriz de Teresa y Gattorno, que en el pasado fueron esposos, al reencontrarse en el melodrama Monteverde, habrían revivido la llama del amor y ahora estarían de nueva cuenta involucrados en una relación sentimental, incluso se dijo que estaban viviendo juntos y convivían en familia con la hija que tuvo la famosa actriz en una relación anterior.

Ante esto, en una entrevista para el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, afirmó que Gattorno es un gran amigo, pese a que fueron pareja y terminaron por una infidelidad, ahora han logrado hacer las paces y al grabar juntos, lo recibió en su casa, pero al llegar su hija se fue: "Francisco tiene desde que me hija llegó que se fue. Él tenía fecha límite hasta que mi hija llegara, por qué a mi no me gusta que haya señores en la casa, por qué mi hija no tiene por qué, no salir de su cuarto".

De manera contundente, declaró que el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, sabía bien la condición y se fue sin problema ni dramas, estallando molesta por el hecho de que ella quiere encontrar el amor, pero por todo lo que dicen en redes, le espantan a los galanes: "Poppy adorado, se fue, cuando llegó mi hija, a la semana, Francisco ya estaba afuera, ¡no vive conmigo! ¡no es mi galán!. Yo quiero un novio y me los espantan".

Finalmente, habló sobre lo orgullosa que se encuentra de Salma Hayek y la fama mundial que ha alcanzado, señalando que fueron amiga cuando ella trabajó en Televisa y le encantaría poder reconectar con ella, afirmando que le sorprende y le alegra ver cómo ha crecido: "A mi me da un gustazo cada que veo, por qué fuimos buenas amigas, pero le perdí la pista en El Callejón de los Milagros, y muero por volverla a encontrar".

