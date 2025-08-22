Emotivas IMÁGENES del compromiso de la actriz de ‘¡Vivan los niños!' y ‘Atrévete a soñar’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez más artistas del espectáculo se están comprometiendo en matrimonio; algunos incluso ya se casaron. Entre ellos se encuentran Mane de la Parra y Ligia Uriarte, así como el intérprete de Como Dice el Dicho, quien, al igual que nuestra próxima novia, también formó parte de Grupo Televisa. Se trata de Natalia Juárez, una popular actriz que marcó la infancia de muchos mexicanos.

La guapa joven de 30 años se volvió conocida cuando le dio vida a la pequeña Simoneta Molina en la telenovela infantil ¡Vivan los niños!, en la que compartió créditos con Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo, Danna Paola, Daniela Aedo y otros talentos que surgieron de este proyecto. Aunque hoy la realidad de Natalia es muy diferente a lo que podrías imaginar, pues aunque continúa presente en los reflectores, actualmente ya no actúa.

Juárez Zenteno se lanzó como creadora de contenido, y en sus videos aparece su novio Michele Libretti, de origen venezolano, quien también realiza transmisiones en vivo. De lo poco que se conoce sobre su relación, se mudaron juntos en 2021 y hoy son una de las parejas más queridas por los internautas, al punto de que su reciente compromiso provocó una ola de felicitaciones.

"Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo", compartió la influencer, acompañando el mensaje con un par de fotografías muy conmovedoras, en las que se les ve radiantes en una playa, con ropa cómoda, pero sobre todo felices. Asimismo, se aprecia un arcoíris al lado mientras ambos se abrazan, después de que Michele le entregara el anillo a su prometida.

En un plano más profesional, Natalia cuenta con más de 6.8 millones de seguidores en TikTok y más de 3 millones en Facebook. Es una apasionada de los videojuegos y aprovecha esta faceta para generar ingresos también a través de Twitch. No le bastó con ser una estrella en el mundo digital, pues estudió Administración en Gestión del Capital Humano y se certificó como consultora en imagen pública.

