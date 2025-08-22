Es cáncer: Exactriz de TV Azteca reaparece en 'Ventaneando' y confirma terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, conductora y hasta cantante, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, reapareció la tarde de este viernes 22 de agosto en el programa Ventaneando, dando una inesperada noticia su salud luego de que trascendiera que estaría luchando contra el cáncer. Se trata de Regina Murguía, integrante del grupo JNS, quien atraviesa un proceso complejo de salud luego de que le encontraran varios pólipos cancerígenos en el colon.

Aunque la intérprete de los melodramas Secretos del alma, Pasión morena, Quiéreme tonto, La mujer de Judas y UEPA! Un escenario para amar ha sido muy hermética en cuanto a este tema y ha preferido no revelar todos los detalles, en días pasados compartió que inició con un tratamiento de radioterapia con el fin de eliminar cualquier rastro de células malignas en su organismo.

Es por ello que reporteros del programa Ventaneando buscaron a la famosa y pudieron hablar brevemente con ella sobre su salud: "Bien, estoy bien, estoy bien. Pues estoy aquí, afortunadamente. Celebrando la vida, estoy pues sí, pasando por un momento complejo de salud, pero muy contenta porque pues estoy aquí, te digo, festejando", expresó, agradecida por poder hablar públicamente de esta experiencia.

Además, la cantante destacó la importancia de haber atendido las señales que le dio su cuerpo y de acudir a las revisiones médicas necesarias. "Fui muy afortunada, todo ha sido en tiempo, no fue ni emergencia ni nada, estoy en tratamiento, ha sido un proceso rudo, pero también de mucho aprendizaje, de mucha resiliencia, de mucho enfoque, de mucho crecimiento y pues eso es lo que me estoy llevando de esta experiencia", compartió.

Regina Murguía fue operada por tumores cancerígenos

Murguía insistió en la necesidad de la prevención y de los exámenes constantes, ya que eso le permitió detectar el problema antes de que fuera demasiado tarde. “Hay que estar siempre atento a cualquier señal. Hay que hacerse chequeos todo el tiempo, ¿no? Gracias a eso lo descubrimos y pues eso, estoy aquí contándoselos con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por preocuparse por mí. Yo sé que han estado muy al pendiente”, dijo con emoción.

Además, Regina desmintió que se vaya a tomar una pausa de su carrera, sin embargo, dijo que si llega a tener algún contratiempo por el tratamiento, se tomará un descanso: "Ahorita sigue hacerle caso a mi cuerpo, escucharlo. Estoy en tratamiento que está rudo, entonces pues voy a poder ir a conciertos cuando me sienta bien. Cuando no me sienta bien, le haré caso y lo dejaré descansar", explicó la también exconductora de Faisy Nights en Unicable.

Fuente: Tribuna del Yaqui