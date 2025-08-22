"Es insoportable": Eugenia León reaparece tras cirugía de emergencia; da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida compositora y cantante mexicana, Eugenia León, a unas semanas de tener que ser operada de emergencia de su columna vertebral, acaba de presentar una entrevista, en la cual habló sobre su actual estado de salud, dando una trágica noticia sobre sus padecimientos que la irán desgastando, señalando que tristemente su "dolor es insoportable" y casi imposible de erradicar.

La intérprete de Te Amaré Siempre, hace un mes que despertó las alarmas de preocupación entre sus millones de fans, al revelar que fue intervenida quirúrgicamente el 3 de julio, debido a un problema en la columna causado por escoliosis degenerativa, una condición relacionada con el desgaste de los discos vertebrales, afirmando que deseaba poder volver al trabajo pronto: "Tengo una inquebrantable fe en mi recuperación para regresar muy pronto y cantarles con el mismo amor de siempre".

Ahora, en entrevista con Venga la Alegría, Eugenia declaró que tiene años con dolor de espalda, pero desde hacía varios meses, el dolor era insoportable y tan fuerte que no podía ni caminar y debían de cargarla para que pudiera bajar o subir al escenario, por lo que sí o sí debía operarse: "Llevo años viviendo con dolor, pero llegó un momento en el que terminaba de cantar y casi me tenían que cargar, porque era un dolor insoportable, cuando ya fui con el ortopedista, me dijeron no tienes remedio más que con operación".

De la misma manera, confesó para TV Azteca, que sus problemas van más allá de una lesión, impactando al confesar que tiene una enfermedad ósea degenerativa, en la que sus huesos poco a poco se degeneran, y eso ocasionó que se pusiera chueca su vertebra, poniendo en riesgo su posibilidad de seguir caminando: "Con tema de mi columna vertebral, tengo una enfermedad en la que los huesos se van deteriorando, entonces lo que pasó es qué se me hizo una escoliosis degenerativa, y toda la columna se hizo como carretera chueca hasta que comprometió la médula espinal".

Finalmente, confesó que en el pasado tuvo una fractura en su pierna izquierda, y al no ser bien tratada le causó un daño en los nervios neurológicos, por lo que esto, alimenta y agrava su fibromialgia y su padecimiento degenerativo: "Tengo fibromialgia, y la pierna izquierda dañada por una fractura maltratada, que me provocó un síndrome compartimental, que me causa daño neurológico, entonces ese es uno de los elementos que se intensificara, que fuera peor la enfermedad". Asegura que se encuentra mejor y lista para seguir con su música.

Fuente: Tribuna del Yaqui