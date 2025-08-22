Fallece Javier Cid, importante voz del periodismo y del colectivo LGTBIQ+ en España

Comparta este artículo

Madrid, España.- El periodista Javier Cid fue encontrado sin vida este viernes 22 de agosto en su domicilio de Madrid. El hombre de 46 años solía ser bastante conocido en los medios de comunicación, pues en la actualidad formaba parte de El Mundo, así como también colaboraba para Y ahora Sonsoles y La Senxta Xplica. En TRIBUNA te contaremos un poco sobre la trayectoria del comunicador.

La excompañera de Javier anunció la noticia a través de YAS Verano. María Josefa Romero Antón, entre lágrimas, reveló la triste verdad: "Tenemos que terminar con una noticia muy triste para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó", y añadió que le enviaban el pésame a sus seres queridos. "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también; mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme", finalizó Pepa Romero.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo los motivos de su muerte; en caso de que se inicien investigaciones, te proporcionaremos toda la información a través de TRIBUNA. De hecho, en torno a su partida en estas horas surgieron diversos rumores, y uno de los más fuertes indica que se habría suicidado, pero ninguno de ellos ha sido corroborado por una fuente oficial.

¿Quién era Javier Cid?

De acuerdo con información extraoficial, Javier Cid estudió la licenciatura en Historia, además, en sus últimos años se desempeñó como Jefe de Sección en Gran Madrid. Por su parte, se dice que fue un ferviente luchador por los derechos LGTBI, al grado que en 2019 obtuvo el premio Alan Turing y hasta incursionó en el área de la escritura, aunque nunca utilizó su nombre real; en su lugar firmaba como Diario de Martín Lobo.

En su cuenta de Instagram se pueden encontrar muchas fotografías en diferentes paisajes, todo parece indicar que le gustaba viajar, pues las más recientes son de cuando visitó el Amazonas en Brasil. Ante todo, en estos días estaba de vacaciones y, por ese motivo, no sabían nada de él; curiosamente, el martes anterior llamó a sus compañeros para ponerse de acuerdo sobre qué harían con futuros trabajos.

