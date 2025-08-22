Fher de Maná critica al reguetón y Sabo Romo le responde: "Maná no es una banda de rock"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las críticas de Fher Olvera, vocalista de Maná, hacia el reguetón, así como a los corridos tumbados. El músico fundador de Caifanes, Sabo Romo, fue cuestionado por la declaración de su compañero músico, que expresó que ambos géneros son “musical y literalmente muy pobres, sobre todo las letras, es terrible”. Sobre ello, el bajista expresó su opinión sin oponerse directamente, pero con una visión distinta sobre la música.

Romo, que la apreciación de la música es una cuestión de apreciación: “Finalmente, es cuestión de apreciación; Fher puede decir una cosa. Y me parece que es como decir el día de hoy que Maná no es una banda de rock. ¿De qué estamos hablando? Creo que, al final, si te emociona, pues es música buena, y punto, se acabó”. Además, explico que, en su opinión, la música debe ser señalada según lo que genera y no sobre las percepciones que se tengan.

Con un toque de humor, ejemplificó: “Yo, como Charlie García, sí desconfiaría de alguien a quien no le gusten los Beatles, de alguien a quien no le gusten los Perros, no, pues peor todavía, ¿no?”. Romo recordó que, gracias a la influencia de su papá, creció con una cultura diversa, lo que le permitió disfrutar de géneros distintos sin descalificarlos. Pues creces sin prejuicios musicales o artísticos y creo que esa parte es más chida y más valiosa que estar pensando que todos podemos juzgar una música porque nos parece primitiva, ¿no?”, manifestó.

A pesar de no coincidir del todo con la visión de su colega, Sabo aseguró que respeta su postura y su derecho a expresarla. “Entonces, bueno, si a Fher le parece eso, pues está padrísimo, ¿no? Está padrísimo y a mí me da mucho gusto que, al día de hoy, después de casi 50 años, Fher y compañía, Juan Diego, Sergio, Alex González, el Psycho Vallín, sigan haciendo, diciendo y pensando lo que les da la gana”, expresó.

El músico también habló de su presente, en el que se encuentra despidiendo al proyecto Rock en tu idioma sinfónico tras una década de giras y colaboraciones. El concierto final está programado para el próximo 10 de septiembre en el Auditorio Nacional. Ahí cerrará un ciclo importante de su carrera. Finalmente, Sabo confesó que desde hace décadas vive en un “despido activo”, tal como lo dialogaba con su progenitor.

“En las últimas pláticas que tuvimos me decía: "Oye, gordo, ¿y cuándo te vas a retirar?.... De hecho, tú vives retirado como desde los 20, ¿no? Y tiene toda la razón. O sea que yo vivo retirado y de los 20 años para acá he estado de vacaciones permanentes. Sí tengo responsabilidades, tengo obligaciones, claro. Insisto, tener siempre esta posibilidad de compartir el escenario con gente a la que quiero tanto, a la que admiro tanto y de la que al día de hoy sigo aprendiendo tantas cosas es un agasajo”, concluyó.

Fuente: Agencia México