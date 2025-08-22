Horóscopos HOY Mhoni Vidente viernes 22 de agosto de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana llega cargado de energía cósmica que marcará la diferencia en el rumbo de cada signo del zodiaco. Según el horóscopo de Mhoni Vidente, hoy viernes 22 de agosto de 2025 será un día ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia proyectos que parecían detenidos. El horóscopo de hoy te comparte los mensajes que te guiarán esta jornada. ¡Aquí toda la información!

Horóscopos de HOY viernes 22 de agosto de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Es momento de confiar en tu liderazgo, pero también de delegar responsabilidades. En el amor, la paciencia será clave para no caer en discusiones innecesarias.

Tauro

Las finanzas ocupan tu atención, pero no te precipites a realizar inversiones sin revisar bien los detalles. En lo personal, recibirás una noticia que te dará tranquilidad.

Géminis

Este viernes 22 de agosto de 2024 traerá oportunidades de hacer contactos importantes. Escucha más de lo que hablas para sacar provecho.

Cáncer

Tu intuición será tu mejor aliada este viernes. Es un buen momento para organizar tus metas. En pareja, procura expresar lo que sientes con claridad para evitar malentendidos.

Leo

La energía del día te impulsa a ser protagonista, pero evita imponerte demasiado. Un cambio inesperado en el trabajo será favorable. En el terreno afectivo, es buen momento para fortalecer la comunicación con tu pareja o familiares.

Virgo

La disciplina será tu mejor herramienta para cerrar la semana con éxito. Una reunión o propuesta laboral podría abrirte un camino diferente. En lo personal, alguien cercano te dará un consejo valioso que deberías considerar.

Libra

Se presentan oportunidades para negociar o llegar a acuerdos que habías estado esperando. Es importante mantener la calma ante situaciones tensas. En el amor, evita idealizar a las personas y mantén los pies en la tierra.

Escorpio

Tu capacidad de análisis será esencial para tomar decisiones financieras. No confíes ciegamente en terceros. En lo emocional, un gesto de apoyo de alguien cercano te recordará lo importante que es tu círculo más íntimo.

Sagitario

El día favorece los viajes cortos o el inicio de nuevas experiencias. Estás en un momento ideal para expandir tus horizontes. En lo sentimental, la pasión se reaviva y podrían surgir encuentros inesperados.

Capricornio

Los asuntos familiares ocupan tu atención. Es momento de escuchar y ser mediador para evitar conflictos. En lo laboral, tu esfuerzo comienza a rendir frutos, aunque todavía deberás ser paciente para ver resultados completos.

Acuario

Se avecinan conversaciones importantes que definirán un proyecto personal. Mantente firme en tus ideas, pero escucha propuestas. En el amor, es buen día para dar pasos más serios dentro de la relación.

Piscis

La creatividad estará en su punto más alto, lo que te ayudará a resolver problemas de forma distinta. En lo personal, procura descansar más para evitar desgaste físico.

Fuente: Tribuna