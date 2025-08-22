Jaime Camil responde a críticas por apoyar a los Aguilar y Nodal: "No sé qué es funado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de telenovelas Jaime Camil recibió críticas negativas en redes sociales después de su asistencia al espectáculo de la familia Aguilar en Estados Unidos. El también cantante confesó durante un en vivo con el periodista Ricardo Casares no entender el motivo de la ola de críticas que recibió solo por la felicitación que realizó a Pepe, Ángela y Christian Nodal.

El presentador mencionó que solamente agradeció la invitación, además de celebrar la presentación, aunque la respuesta de los usuarios de redes sociales no tardó, lo que sorprendió al protagonista de La fea más bella: “Sí dije: ¡Qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela", mencionó sorprendido, ya que desconocía la polémica detrás de los Aguilar.

Camil expresó con una sonrisa: “Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. O sea, de repente el hate Ricardo, empezó. Y yo soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”. El actor también mencionó que, al vivir en otro país, no está al tanto de estas situaciones. “No me quiero hacer el interesante. Y ahí, sí vives en Estados Unidos y no ves. No, no, no, es que de verdad, te juro que aquí no llegan los canales y no llegan los programas de escándalos y de chismes”, indicó.

En cuanto a la controversia, Jaime dijo, reflexivo: “Pasar por un escándalo fuerte, cualquiera que sea, se requiere mucho temple, mucha valentía. Según lo que me platicas, es un escándalo fuerte. Y según lo que pude leer en los comentarios. Y eso está muy duro, o sea, estaba duro”. Más allá de lo viral del asunto, lo que quiso resaltar fue la calidad del show al que asistió. “Pero qué bárbaro verlos en un icónico lugar como el Hollywood Bowl".

Diecisiete mil personas. Todas aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan, como dicen, pues yo, yo oí mucho apoyo", dijo el actor.

Finalmente relató emocionado: "Yo oí muchos aplausos. Y vi standing ovation cuando acabó de cantar Pepe ciertas canciones, o Leo, o Ángela ciertas canciones. Standing ovation, Ricardo, se pararon diecisiete mil personas a aplaudir”. Con estas declaraciones, Jaime Camil dejó claro que su intención fue únicamente reconocer el talento de la dinastía Aguilar, sin involucrarse en polémicas ni conflictos ajenos al terreno profesional.

Fuente: Agencia México