¿Justin Bieber, infiel? Dicen por qué Hailey Bieber y el cantante están a punto del divorcio

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante canadiense, Justin Bieber, por meses estuvo en rumores de una severa crisis matrimonial, al lado de la modelo estadounidense, Hailey Bieber, y ahora, un presunto amigo ha revelado el por qué, detrás de esta situación que supuestamente los tuvo a punto del divorcio, ¿acaso son verdad los rumores de que el creador de Sorry, sí le fue infiel a su esposa?

Desde hace varios meses se ha estado corriendo el rumor que tras seis años de matrimonio y convertirse en padres por primera vez hace un año de Jack Blues Bieber, estarían en un proceso de separación. Incluso Bill Kaulitz, vocalista de la famosa banda de rock, Tokio Hotel, en un podcast aseguró ser testigo de cómo Justin le estaba siendo infiel a Hailey justo en frente de ella en una fiesta, al manosearse con otro hombre.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, una presunta fuente cercana al intérprete de 10000 Hours, negó rotundamente a Page Six que el motivo fuera una infidelidad o que haya recaído en las drogas, sino que fue por la creación de su nuevo álbum, titulado Swag: "Cuando trabaja en música nueva, Justin se encierra por completo en el estudio de grabaciones. Nada más existe para él, y eso ha afectado la dinámica con Hailey".

Justin y Hailey. Internet

Al parecer, la sobrina de Alec Baldwin, al tener pocos meses convertida en madre y con el exnovio de Selena Gomez metido en el estudio de grabación casi todo el tiempo, se sintió con el peso de sostener sola ciertos aspectos del hogar, especialmente mientras ambos adaptaban su vida a su nuevo rol como padres y esto los hizo estar en una constante pelea. Pero que ahora, ya que el álbum salió y fue un éxito, ambos están mejor y reparando su relación sentimental: "A Justin se lo nota más presente, más conectado. Ambos están trabajando para reconstruir ese equilibrio".

Finalmente, amigos de la pareja al parecer aún sientes que todavía les falta mucho trabajo por hacer para reparar su relación y sea como antes o más sólida, afirman que no está cerca de terminarse, pues ambos se aman y disfrutan juntos su vida como padres, por lo que luchan por ese amor: "No es el fin, ni un drama de Hollywood. Es una etapa difícil como la que atraviesan muchas parejas jóvenes que combinan fama, trabajo y familia".

Hailey y Justin se reconciliarían. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui