Kate del Castillo estremece con confesión sobre salud de Yolanda Andrade; está desahuciada

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicano, Kate del Castillo, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol, en donde se sinceró al estremecer con su confesión tan inesperada con respecto al actual estado de salud de la famosa actriz y presentadora, Yolanda Andrade, después de que ella confirmara que por desgracia, los médicos la han desahuciado con dos diagnósticos.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Yolanda declaró que tiene dos diagnósticos, los cuales son iguales, que no tiene cura su enfermedad, por lo cual, aunque puede controlar los síntomas, realmente no va a vivir más años de los que muchos de su edad o sus colegas, pues irán progresando poco a poco: "Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc, ect".

Tras conocerse en Televisa, y que por varios años fueron amigas inseparables, junto a Montserrat Oliver, Kate al ser cuestionada sobre el estado de salud de Andrade, después de que revelara que tiene dos enfermedades degenerativas y sin cura, impactó al revelar que no ha estado en contacto y por lo tanto en realidad no sabe mucho sobre la situación médica, pero que le parece triste lo que se encuentra pasando: "Pues muy triste, no sé mucho".

De la misma manera, en la entrevista con Imagen TV, aseguró que en su demanda en México por ser vinculada como parte de las acciones delictivas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, todo va avanzando, y que no tiene prisa porque sabe que el resultado será su inocencia: "Va caminando, yo no tengo prisa, pero va bien, poco a poco, y se van sabiendo más cosas que se va viendo todo, por qué al inicio no nos dejaban ver, al principio mis abogados ni sabían de qué me estaba defendiendo, pero ahí va la cosa, más adelante diré más".

Finalmente, quiso aplaudir el premio que recibió su padre, Eric del Castillo recientemente por su larga trayectoria, afirmando que aunque no pudo estar presente, sí ha visto todo, y se dijo muy orgullosa de todo lo que ha logrado el reconocido actor a lo largo de todos sus años de trayectoria: "Muy orgullosa, siempre me dan ganas de estar ahí, no puedo todo el tiempo, pero muy orgullosa de lo que ha hecho mi papá para el cine, mi papá es un icóno, es de los últimos que quedan, desafortunadamente, pero muy contenta, ya vi todo".

