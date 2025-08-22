"Me quedé sin voz": Hija de Andrea Legarreta confirma grave afección que le impidió cantar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa hija de Andrea Legarreta, la joven cantante, Mía Rubín, recientemente se ha sincerado y confesado que sufrió de una grave afección emocional que la dejó completamente indefensa, y en pleno programa se congeló de tal manera que se quedó "sin voz", y por ende, sin poder evitarlo no pudo cantar como ya tenía ensayado el tema, declarando que fue un momento de sumo terror para su vida.

Fue a través del podcast La Barra de Santiago, conducido por Santiago Vizcaíno, que Mía declaró que mientras que estaba en el programa Juego de Voces, descubrió que toda su vida estuvo en una especie de cajita de cristal, y desde ese momento se sintió expuesta y le pegaron todos los comentarios, tanto positivos como negativos: "Recibí comentarios muy feos, de cómo me movía en el escenario, que caminaba como gacela, que hacía sentadillas y hubo un punto, en verdad, en el que yo no podía pararme en un escenario y no sentir terror y miedo".

De la misma manera, declaró que por primera vez en su vida, al sentirse de esta manera, el saber que era un ambiente para crecer y que no la protegerían la presentadora del programa Hoy y Erik Rubín, le dio un ataque de ansiedad que le impidió cantar, pues se quedó sin voz: "Por primera vez experimenté un ataque de ansiedad por miedo a no hacer las cosas perfecto, por estar enferma. Tampoco era una canción tan difícil, yo sabía que podía hacerlo, pero me autosaboteé tan cañón que me quedé sin voz por un momento, estaba muy asustada"

La novia del polémico torero mexicano, Tarik Othón, reveló que en el momento de su ataque, tenía que salir a cantar, y aparecería con varios de los intérpretes que participaron en el reality de Televisa, de la nada solo comenzó a llorar de una manera incontrolable: "De repente: 'Vamos a grabar, todos listos’ y en ese momento no me dejaban de escurrir las lágrimas, no dejaba de temblar y me di cuenta de ‘Me ganaron’, por primera vez en mi vida me sentí completamente expuesta, me sentí fuera de mí, fuera de control y no sabía cómo arreglarlo".

"Mi familia me ayudó mucho y nadie más me iba a convencer y eso lo tenía que arreglar yo, y eso a la fecha lo tengo que arreglar yo porque me sigue pasando. No te voy a mentir ahorita y decir que ya estoy completamente sanada de eso porque mi peor enemiga siempre he sido yo misma, siempre".

Fuente: Tribuna del Yaqui