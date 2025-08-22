"Mintió": Exponen engaño de Elaine a galán de Televisa en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la joven de 21 años, la actriz y cantante Elaine Haro, está perfilándose como de las más odiadas, debido a que pese a que se dijo soltera y sin compromiso no sería así y acaba de exponer su mentira, asegurando que no es libre, sino por el contrario que engañó a actor de Televisa, haciéndole pensar cosas que no serían verdad, dentro de La Casa de los Famosos México.

En su estadía dentro del reality show, Elaine ha tenido dos shippeos, con Aldo de Nigris y el influencer Aarón Mercury, aunque ella desde un inicio se ha mostrado más interesado por este último. Aunque muchos critican su actitud, y le recuerdan su relación sentimental con Moisés Peñaloza, hay quiénes la han salido a defenderla, recordando que antes de entrar, confesó que estaba soltera y libre de compromiso, porque terminó su romance.

De la misma manera, durante una de sus conversaciones con Mariana Botas, Haro dejó en claro en varias ocasiones que siempre querría a Moisés, y que fue alguien sumamente importante en su vida, pero, que desgraciadamente hay cuestiones personales que no le permitieron avanzar, incluso externó que hubo un poco de toxicidad, aunque se niega a dar razones concretas: "Fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación".

Sin embargo, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Serios y Sinceros, afirmó que decirse soltera fue una estrategia que planearía con Moisés para poder contenido amoroso dentro de la emisión, considerando que este tipo de carpetas le daría más foco, pero que en realidad siguen juntos y Haro solo le ve la cara a Aarón: "EXCLUSIVA. Tal vez no lo sea tanto porque muchos ya lo saben o lo intuyen. Elaine no está soltera. Ella y Moisés Peñaloza no terminaron, solo dijeron que terminarían para que ella pudiera hacer contenido en #LaCasaDeLosFamososMX".

Por su parte, Moisés no ha querido decir sí o no en cuestiones de su relación con Elaine, y solamente ha dejado en claro que todavía hay amor, y aunque tomaron caminos separados, piensa apoyarla en la casa y hasta le llevará un carrito para animarla en los momentos en los que quiera rendirse, elevando los rumores de que en realidad quieren engañar a todos: "Si estamos o no juntos, eso pasa a segundo término. Este es su momento entonces hay que apoyarla, estar con ella, Team Elaine Haro. Si es necesario vamos a ir a gritar, el amor siempre va a estar".

Fuente: Tribuna del Yaqui