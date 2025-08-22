Nuevo look de Ricky Martin genera rumores de película con Gael García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin, de 53 años, ha vivido un verano lleno de contrastes, marcado por un radical cambio de look, viajes a destinos exóticos y hasta un inesperado episodio de salud que lo obligó a guardar reposo. Durante sus días de descanso en lugares como Malta y Vietnam, el artista compartió en redes sociales un cambio estético que impactó a sus millones de seguidores: Dejó atrás su tradicional melena castaña y optó por un corte casi rapado, aunque mantuvo su característica barba y bigote.

El resultado fue una imagen más fresca, moderna y minimalista, acorde con su personalidad cosmopolita. Incluso mostró el momento exacto en el que el estilista le pasaba la máquina, mientras él disfrutaba del proceso. Las vacaciones del intérprete de Vuelve incluyeron paisajes impresionantes, desde las costas turquesas de Europa hasta el icónico Guanyin de Son Tra en Da Nang, Vietnam. Sin embargo, no todo fue tranquilidad: Ricky Martin confesó haber contraído influenza tipo A, lo que lo obligó a reducir el ritmo de sus actividades.

Ricky Martin sorprende con un nuevo look/ Créditos: Instagram

"Me recordó que soy humano", compartió el cantante al hablar de la enfermedad que lo mantuvo en cama varios días.

El verano también fue especial en lo personal. Sus mellizos Valentino y Matteo cumplieron 17 años en agosto, festejo que incluyó una escapada a las Bahamas junto al reguetonero Wisin y seres queridos. Posteriormente, Martin viajó a Suecia para reencontrarse con sus hijos más pequeños, Lucía y Renn, de 6 y 5 años, quienes residen junto a su exesposo Jwan Yosef. Este emotivo encuentro marcó el cierre de sus vacaciones familiares en Europa.

Rumores de película con Gael García

En las últimas horas trascendió que Ricky Martin habría llegado a Yucatán, presuntamente para integrarse al rodaje de un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Gael García Bernal. El actor mexicano lleva semanas filmando en Mérida y sus alrededores, aunque hasta el momento ni Ricky ni Gael han confirmado la participación del cantante en la producción. Este silencio mantiene el tema en el terreno de los rumores, pero ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México