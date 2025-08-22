'Rare Beauty x Tajín': una alianza inesperada entre Selena Gomez y la marca Tajín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La marca de maquillaje de Selena Gomez y una de las marcas de condimentos más conocidas en México se unen en una colaboración que celebra el orgullo nacional. La nueva edición limitada Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, que se encuentra disponible desde el jueves 21 de agosto en Sephora y en la página oficial de Rare Beauty, combina el mundo de la estética con el sabor latino.

Ambas marcas integrando lo mejor de ambos, el set que incluye dos artículos exclusivos inspirados en los sabores y colores del tajín, tratándose de Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy: un rubor líquido de color rojo marrón profundo que evoca la salsa chamoy con el picor y la calidez del chile. Así como Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico: inspirado en el clásico tajín, es un gloss terracota que contiene destellos dorados y cobrizos.

Ambos productos son veganos, libres de crueldad, aptos para piel sensible y aprobados dermatológicamente. Aunque están inspirados en los sabores de Tajín, no son comestibles: su encanto está en el color, no en el picante. Selena Gomez, originaria de Grand Prairie, Texas, ha sido siempre abierta sobre su ascendencia mexicana. Su padre, Ricardo Joel Gomez, proviene de una familia de Monterrey, Nuevo León, y su abuela nació en Guadalajara, Jalisco.

En entrevistas, Selena ha compartido cómo las costumbres mexicanas marcaron su niñez: desde las celebraciones familiares hasta el uso cotidiano de Tajín en su cocina. “Crecí con @tajinusa gracias a mi familia y aún lo pongo en todo… así que esta colaboración llevaba años cocinándose”, escribió la artista en sus redes, celebrando la unión de sus raíces con su marca. Fundada en 2020, Rare Beauty no es solo una marca de cosméticos.

Es una plataforma que impulsa la autoaceptación, la salud mental y la inclusión. Selena ha utilizado su empresa para fortalecer el Rare Impact Fund, que apoya el acceso a servicios de salud mental para jóvenes. En esta colaboración, parte de las ganancias también beneficiará a la Escuela Nacional de Cerámica en México, que preserva el arte tradicional del país. Tajín nació en 1985, inspirado en una receta familiar de Horacio Fernández, quien deshidrató chiles y limón para crear el condimento.

En 1993 la marca cruzó fronteras y se estableció en Houston, Texas. Hoy está presente en más de 65 países y es emblema de la cocina mexicana. Su alianza con Rare Beauty no es fortuita: ambas firmas celebran la autenticidad, la innovación y la conexión con sus comunidades. Luis Alfaro, director de marketing de Tajín USA, destacó que unirse a Rare Beauty les permite honrar la vitalidad de sus comunidades compartidas e inspirar a los fans a expresarse con la misma valentía con la que disfrutan de Tajín.

Selena ha explorado su herencia en múltiples facetas. En 2021 lanzó Revelación, su primer EP íntegramente en español, y participó en proyectos como Living Undocumented, donde abordó la inmigración desde una mirada personal. En cuanto a colaboraciones comerciales, Rare Beauty se ha caracterizado por un estilo propio, sin alianzas previas con marcas de alimentos, lo que convierte a este lanzamiento con Tajín en un acontecimiento inédito.

