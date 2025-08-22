Shakira y Piqué venden su mansión en Barcelona por 3 millones de euros

Comparta este artículo

Barcelona.- Shakira y Gerard Piqué han concretado la venta de una de las propiedades más emblemáticas que compartieron durante su relación: La mansión ubicada en Esplugues de Llobregat, valorada en poco más de tres millones de euros. La lujosa vivienda contaba con gimnasio, piscina, estudio de grabación, sala de juegos y amplias terrazas con vistas panorámicas, convirtiéndose en uno de los inmuebles más mediáticos de la pareja.

La residencia formaba parte de un proyecto iniciado en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, que consistía en unir tres casas colindantes en un gran complejo familiar para Shakira, Piqué, sus hijos Milan y Sasha, y los padres de ambos. Sin embargo, tras la separación en 2022, el plan quedó inconcluso.

Shakira y Piqué venden mansión/Créditos: Internet

Según fuentes cercanas, la venta se retrasó debido a diferencias en la tasación. Shakira buscaba cerca de 12 millones de euros por el conjunto, mientras que Piqué aceptaba ofertas entre 6 y 10 millones. Finalmente, se concretó la venta de una de las viviendas en poco más de tres millones de euros, operación gestionada a través de una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exfutbolista. Las otras dos casas del complejo aún se mantienen en el mercado con un valor conjunto de 11 millones de euros.

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué se hizo oficial en junio de 2022, tras 12 años de relación. El proceso legal duró siete meses y se centró principalmente en la custodia de sus hijos. El acuerdo firmado en el Juzgado de Familia de Barcelona estableció que la cantante se mudaría a Miami con Milan y Sasha, mientras que el exjugador del FC Barcelona tendría derechos de visita previamente acordados.

La cantante con sus hijos Milan y Sasha/Créditos: Internet

De acuerdo con el abogado de piqué, Ramón Tamborero, el dinero nuca fue punto de conflicto, ya que ambas partes priorizaron el bienestar de los menores y evitar un juicio prolongado. Durante su relación, la expareja reunió un patrimonio conjunto estimado en 380 millones de dólares. La fortuna de Shakira supera los 300 millones gracias a sus giras internacionales, ventas de discos, contratos publicitarios y su línea de perfumes.

Piqué posee cerca de 80 millones de dólares proveniente de su carrera futbolística y de Kosmos Holding, su empresa que firmó un contrato de 3 millones con la Federación Internacional de Tenis. Mientras la artista conserva propiedades en Miami y Colombia, el exfutbolista mantiene inversiones en España y en proyectos vinculados al deporte y la tecnología.

Piqué y Shakira/Créditos: Internet

Shakira y Piqué se conocieron en 2010 durante la grabación del video oficial de 'Waka Waka', himno del Mundial de Sudáfrica. Aunque no coincidieron en el set, comenzaron a intercambiar mensajes y retomaron contacto durante el torneo, en el que España se proclamó campeona. Formalizaron su relación en 2011, tuvieron a su primer hijo Milan en 2013 y a Sasha en 2015, consolidándose como una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo.

La venta de la mansión en Esplugues representa no solo una transacción inmobiliaria, sino también el cierre simbólico de una etapa compartida. Mientras Shakira continúa su carrera musical desde Miami y Piqué se enfoca en sus negocios en Barcelona, ambos mantienen la atención mediática, en gran parte debido a las canciones recientes de la colombiana y las reacciones públicas del exfutbolista. Lo que alguna vez fue un hogar familiar se convierte ahora en un recuerdo más de una relación que marcó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Fuente: Tribuna/Agencia México