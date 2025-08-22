¡Shock en Televisa! Actriz de novelas ocultó a su pareja 27 años; da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas mexiana, Patricia Reyes Spíndola, recientemente brindó una entrevista en la que volvió a dejar en completo shock a Televisa, debido a que como nunca antes en el pasado, habló de su actual pareja, a la cual mantuvo oculta por 27 años ante el público mexicano. Ahora, con 32 años de romance, brindó una inesperada noticia al respecto, ¿será acaso que ha terminado el amor entre ambos?

Hace cinco años, durante una entrevista para TV Notas, Patricia declaró que aunque nunca se vio casada y con hijos, realmente jamás se cerró al amor y pro primera vez en sus más de 30 años de carrera, confirmó que tenía una relación sentimental, dejando en shock al revelar que ese año, el 2020, celebraron 27 años juntos. En ese momento, la actriz de Para Volver A Amar, se negó a dar nombres o detalles de la mencionada relación sentimental.

Ahora, al ser captada en un descanso de las grabaciones de la novela Amanecer, declaró que una vez que la producción de Juan Osorio llegue a su final, piensa tomarse algunos días de descanso, por qué desea pasar tiempo al lado de su pareja y de sus animales, entre ellas dos perritas: "Yo ahorita necesito un poquito de descanso, yo necesito un poco de descanso, ya después haré teatro. También quiero estar en mi casa en San Miguel, estar con mis animales, con mi pareja".

Al cuestionarle sobre su pareja, Patricia impactó al revelar que aunque hizo mención de tenerla, no tiene intenciones de presenrarla al público ni dar detalles, pues considera que el éxito de este romance ha sido que lo ha guardado para ella, manteniendo esa parte de ella fuera del ojo público, así que no piensa decir más al respecto: "Tengo 32 años en pareja, pero lo voy a seguir teniendo muy acá (en privado), por qué por eso llevamos 32 años juntos".

Finalmente, cuándo le preguntaron a la actriz de La Madrastra sobre por qué la oculta, afirmó que es parte central de su vida personal, por lo que al público y la premsa no debe de importarles, solo debe de preguntar por su trabajo en la TV: "No está detrás dé, para mi es mi parte personal principal. A la prensa le importa es en qué trabajas, qué estás haciendo, quién es mi pareja de hace 32 años ha nadie le importa, nada más a mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui