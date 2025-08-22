Silvia Pinal murió en la ruina, afirman en 'Sale el Sol'; albacea de herencia renunciaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer, pese a sus largos años en la TV, Silvia Pinal no tendría la fortuna esperada, sino que supuestamente habría muerto en la ruina, o al menos eso afirmaron en Sale el Sol, además de asegurar también que la albacea de su herencia, la reconocida productora mexicana, María Elena Galindo, habría cumplido con parte de sus funciones y casada, habría renunciado a su cargo.

En enero del 2024 y noviembre del mismo año, el mundo del espectáculo perdió a dos grandes de la industria, Tina Galindo y la primera actriz de Televisa, pero, no solo el mundo del entretenimiento perdió a dos de sus estrellas, sino que amigos y familiares perdieron a dos seres amados, y la familia Pinal a una matriarca y albacea. La productora de TV se suponía haría valer la última voluntad de Silvia al morir con su herencia.

Aunque se debió de haber hecho el cambio de albaceas cuando Galindo perdió la vida, jamás se arregló este detalle, y María Elena tuvo que esperar a los hijos de la fallecida productora de Mujer, Casos de la Vida Real para firmar los papeles necesarios y ya comenzar a fungir dicho papel. Una vez que logró tomar las riendas de la situación comenzó a revisar la repartición de bienes y finalmente inventariar todo lo que se tenía en sus propiedades.

Sin embargo, según la presentadora de espectáculos, Addis Tuñón, Galindo al tomar su función descubrió que Pinal no tenía ni un solo peso y que inventarió absolutamente todas las propiedades y pertenencias de la actriz, y después vendieron varias cosas para cubrir los 300 mil pesos que anuales se gastan para la manutención de su hogar. De la misma manera, aseguró que ya que en dicho terreno hay dos casas más, además de la de Pinal, se cerraron todos los accesos y solo María Elena tendría acceso.

Según lo dicho por Addis en De Primera Mano, y retomado por Sale el Sol, María Elena hizo entrega de las llaves, del inventario, lista de gastos y todo lo que hizo como albacea de doña Silvia a sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, a causa de la falta de dinero. Al parecer, por esta situación las nietas y bisnietas de Silvia, estarían en constante conflicto y no permitirían a María Elena dar una solución.

Fuente: Tribuna del Yaqui