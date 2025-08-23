¿Aceptó por desesperación?: Jorge Losa denuncia le pidieron intimidad a cambio de trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y modelo de origen español, Jorge Losa, recientemente dejó a más de uno impactados, debido a que denunció extorsión por parte de importante director, afirmando que le pidieron intimidad a cambio de trabajo. El galán de Televisa dejó a más de uno con la boca abierta al revelar cuál fue su decisión ante la indecorosa propuesta, ¿acaso aceptó por desesperación económica?

En el más reciente episodio del podcast Dopamina2, en el que habla de todo al lado de su pareja, la actriz y presentadora conocida como Ferka, acaba de rebelar que antes de llegar a la actuación, fue modelo por una larga temporada, y fue dónde sufrió acoso, pues le pidieron favores sexuales a cambio de modelar en el Fashion Week de Nueva York: "Donde he llegado a extremos es en New York, nunca he hablado de esto y es la primera vez que lo haré, no pasa nada".

Losa reveló que él vivió el sueño de muchos, afirmando que estuvo cerca de celebridades como Jennifer Lopez y otros grandes de la industria, pero que al final el poder modelar junto a ellos sí se quedó solo en una simple ilusión, debido a que al final tuvo que irse por no aceptar la propuesta: "Cuando ves a gente con millones de seguidores, tiktokers, gente que salió en el video de J.Lo, megatops y guapísimos, los vi haciendo fila para pasar. Yo los vi, yo los vi; por eso no me lo cuentan. Me tuve que ir".

El exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que pese a que él tenía muchos diseñadores, un hombre por el simple hecho de no haber aceptado la propuesta sexual, lo sacó y no le permitió que estos abogaran por él y desfilara con sus atuendos: "No pude desfilar porque un wey me sacó de todo, a pesar de que yo era de los que más diseñadores tenía ya... Al día siguiente, como yo no acepté, el señor agarró un bote de vidrio y me lo intentó tirar porque no acepté lo que él quería. 'Vete, vete, vete'".

Finalmente, el actor de La Rosa de Guadalupe, destacó que sintió mucho coraje e impotencia por lo que pasó, a tal grado que se fue solo a una cafetería y ahí lloró del coraje por lo que la injusticia que acaba de pasar: "Me fui a una cafetería cerca del Madison Square Garden y empecé a llorar porque no podía creer que esto pasa". El exparticipante de Guerreros 2020, dejó en claro que él prefirió ser vetado del modelaje a faltar a sus valores, señalando que él quiere ascender por su talento y mérito.

