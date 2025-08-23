Adiós Televisa: Tras 'veto' de 'Hoy', 'El Burro' Van Rankin lleva su serie a Azteca Novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fuera despedido del programa Hoy, y supuestamente lo vetaran de la emisión, el reconocido presentador y actor, Jorge 'El Burro' Van Rankin, acaba de brindar una entrevista en la que confirma que le dijo adiós a Televisa y piensa buscar un mejor camino para él. Esto después de que citaran una rueda de prensa en TV Azteca, y revelar que ahora graba su serie en los estudios de Azteca Novelas.

Como se recordará, en el 2022, Van Rankin fue despedido del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, y aunque se dijo que fue en paz, este expresó que no lo esperaba porque asegura que daba rating, sin embargo, con Televisa no fue el único escándalo, pues a mediados del 2023 volvió a la polémica debido a que fue despedido de Miembros al Aire, a lo que este mencionó que fue de la noche a la mañana sin explicaciones mostrándose muy molesto por este motivo.

Jorge ante su despido de Miembros Al Aire, señaló que Lalo Suárez no le avisó de esto, y señaló que aunque no les guarda rencor ni odio a nadie, sí afirma que no "hay razón justificable" para lo que le hicieron, y que consideraba que debieron manejar las cosas de una mejor manera, por respeto a sus más de 30 años en la empresa San Ángel. Por otro lado, mucho se dijo que la razón fue porque había llegado en estado de ebriedad e insultado al productor.

Ahora, después de dos años de este escándalo, el exparticipante de El Hotel VIP, dejó en shock a sus millones de fans, debido a que el pasado viernes 22 de agosto, comenzó las grabaciones del episodio 150 de su serie de comedia, 40 y 20, la cual no fue en los estudios de Televisa, sino que se mudaron Al Ajusco, donde además, podrían terminar de grabar la temporada 14 que confirmaron en la rueda de prensa.

Aunque se supone que las transmisiones seguirán en la televisora de Emilio Azcárraga, 'El Burro' ha dejado ver que no está muy contento con Televisa y ha abierto la posibilidad de negociar con Ricardo Salinas Pliego, asegurando que en Televisa no supieron valorar el trabajo de tantos años y el éxito que les seguía llevando, por lo que no les tiene odio, pero ya no una lealtad inquebrantable, y buscará lo mejor para él, sea o no en dicha empresa.

Fuente: Tribuna del Yaqui