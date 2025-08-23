Cazzu vende FOTOS en Internet tras revelar que Nodal no le da dinero suficiente para su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, de nueva cuenta se volvió a colocar en los titulares de toda la prensa, pues tomó una drástica decisión tras revelar que el dinero que le da Christian Nodal no es suficiente para mantener a su hija Inti. La famosa trapera argentina ha decidido dar un nuevo paso en su carrera y en horas recientes confirmó su regreso a una conocida plataforma de Internet.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete de temas como Mucha Data y Con otra anunció mediante historias de Instagram que ya es un hecho su retorno a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde ofrece material íntimo por una suscripción mensual; en esta ocasión, Cazzu cobrará 10 dólares mensuales a sus suscriptores. La argentina, conocida por su versatilidad artística y su postura feminista, retoma este espacio como parte de una estrategia personal y profesional que reafirma su independencia en medio de una etapa de cambios.

Como se sabe, la trapera no es una novata, pues ya había provado suerte en OnlyFans en noviembre de 2020, cuando sorprendió a sus seguidores con un anuncio sobre su perfil en la plataforma. En esa primera etapa, compartió material sensual y exclusivo, alcanzando más de 21 mil 'Me Gusta' y generando ingresos estimados de 21 mil dólares mensuales, con una tarifa que oscilaba entre 10 y 20 dólares.

Tras un periodo fuera, en julio de 2025 confirmó su regreso mediante una publicación en Instagram y en horas recientes compartió que su perfil ya estaba listo para recibir nuevos fans. Este retorno se da en un momento donde enfrenta retos económicos derivados de su separación del cantante mexicano Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti en septiembre de 2023.

Cazzu regresa a OnlyFans

En entrevistas recientes, Cazzu ha expresado su inconformidad con la pensión que recibe de Nodal para la manutención de su hija. Aunque en un inicio solicitó 135 mil dólares mensuales, el acuerdo legal se fijó en 7 mil, cifra que considera insuficiente para cubrir los gastos reales. No obstante, descartó que tenga planeado demandar al mexicano por este pago: "Tengo la capacidad de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear", señaló.

Se cree que esta situación financiera influyó en su decisión de regresar a OnlyFans como una vía directa de ingresos, sin intermediarios, mientras cría a su hija y proyecta comprar una vivienda propia, pues recientemente reveló que se tuvo que mudar ya que no podía pagar el lugar donde vivían ella e Inti. Desde su ruptura con Christian en mayo de 2024, Cazzu ha asumido sola la maternidad de la pequeña de casi 2 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui