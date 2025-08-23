Con desgarrador mensaje, esposa de Ernesto Barajas de Enigma Norteño expresa su dolor

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- A casi una semana del terrible asesinato del vocalista, fundador y líder de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, la conmoción por su muerte aún no ha pasado, pues muchos todavía tienen interrogantes sobre el joven músico originario de Culiacán, Sinaloa, quien pasó sus últimos minutos en Zapopan, Jalisco, antes de que su vida fuera arrebatada de manera trágica.

Hace unos días, en TRIBUNA te contamos un poco sobre la esposa del hombre de 38 años, pero en aquel entonces Alexis Sillas todavía no se había manifestado en redes sociales, pues el fallecimiento de su pareja era demasiado reciente. Ahora, subió un par de historias en su Instagram oficial y, aunque lo tiene privado, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, resubió cada una de sus publicaciones.

Alexis Silla rompe el silencio

En primera instancia, la mujer de 35 años compartió un clip con la frase: "Nunca mi amor, siempre de tu mano", en el que no solo aparecen Ernesto y ella, sino que también se muestran sus dos hijos. Sobre los pequeños, se sabe que el varón es el mayor; además, lamentablemente, hace un tiempo enfrentaron la pérdida de un bebé. Sin embargo, no existen grandes detalles respecto a este tema en particular.

Otro momento sumamente conmovedor es un video en el que Barajas le dedica Señora, señora, de Denisse de Kalafe (1981), a su madre, mientras sus compañeros tocan la guitarra. En la grabación, él abraza a la mujer que le dio la vida. Por supuesto, Alexis le añadió un texto al fragmento, dando a entender que el compositor era un muy buen hijo, una de esas cualidades que hicieron que fuera tan querido.

Por último, lo más desgarrador es cuando subió una fotografía en la que ambos comparten un instante cotidiano: se encuentran acostados en la cama mientras se abrazan y Ernesto se apoya en el pecho de su mujer con una expresión de lo más relajada. "Haría cualquier cosa por sentarnos a hablar de todo o quedarnos en silencio, juntos, hasta envejecer", escribió Alexis Silla.

