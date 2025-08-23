Drama en 'La Casa de los Famosos México': Amenazan a Aldo de Nigris con hacerle santería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en La Casa de los Famosos México se ha desatado tremendo drama, debido a que después de que se acusara a Aldo de Nigris de haber evitado, supuestamente, de manera tajante y con conocimiento, de ignorar a Mariana Botas, sus millones de seguidoras le han pedido que recapacite con sus actitudes. Es por este motivo hubo quién llegó a extremos muy lejos y lo amenazó con exhibirlo.

Desde hace varias semanas que comenzó la competencia, y aunque ya han decido cerrado las filas, como Alexis Ayala, que ya ha pedido a sus competidores del cuarto Noche no darle foco a los de Día, y mantener cierta distancia, para poder jugar por equipos y llevar a los suyos a la gran final, como en el pasado hicieron el 'Team Mar' y el 'Team Infierno'. Por este motivo, afirman que Botas y de Nigris, no exhibirían que no se demostrarían el amor.

Ante esto, la presentadora de Envinadas ha dejado en claro que no piensa dar su brazo a torcer, mostrando un poco e indiferencia hacía el sobrino de Poncho de Nigris. Sin embargo, la actriz declaró sus dudas de tener una relación fuera del programa más que nada a causa de sus características físicas: "Fíjate que a mí los güeros no me gustan. Nunca. Me gustan más de barbita, pelo negro, ojos oscuros; pero, está hecho a mano ese güey".

Pero lo que para fans era una especie de Romeo y Julieta en versión moderna, en las últimas horas comenzó a viralizarse en X, antes conocido como Twitter, un video en el que afirman que Aldo está ignorando deliberadamente a Botas, cuando esta trató de ponerse a platicar con el influencer, pero este, en vez de responderle o simplemente decir que no quería hablar, solamente la ignora. Como era de esperarse, las opiniones se dividieron y hay quienes lo defiendes, mientras que otros lo tachan de grosero y de soberbio.

Una de las personas de Internet que opinó del caso, señaló que deberían de unirse para prevenir que los de su cuarto lo dejen ser cómo es y no sea manipulado sobre que hacer con Mariana, amenazando con que era momento de hacer la brujería que tiene en su contra, precisamente para esos momentos en los que ocupan que la usan a su antojo y abra los ojos: "Yo quiero ver a Aldo arrepentirse, dar el primer movimiento. Quiero ver a Aldo extrañando la conexión que tiene con Mariana. Quiero que él realmente se dé cuenta que le hace falta. Eso se va a dar si las personas lo dejan de manipular. Él no quería nominarla".

Fuente: Tribuna del Yaqui