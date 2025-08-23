Erika Buenfil denuncia robo en centro comercial; Policía detiene a dos culpables del asalto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó la aprehensión de dos individuos presuntamente implicados en el robo de la camioneta de la actriz Erika Buenfil, registrado el pasado 20 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Mitikah. Uno de los capturados es de origen colombiano, y ambos fueron identificados como parte de un grupo dedicado al robo de pertenencias en estacionamientos de plazas comerciales.

La noche del pasado miércoles 20 de agosto, la reconocida actriz de Televisa acudió a cenar con su hijo Nicolás Buenfil y su sobrino Alejandro en un restaurante japonés dentro de Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez. Confiados en la seguridad del lugar, que cuenta con cámaras y vigilancia, dejaron dos computadoras portátiles en su camioneta, estacionada cerca de una de las entradas principales.

Al regresar, descubrieron que los equipos habían sido robados sin que la camioneta mostrara señales de forzamiento: "Lo más impactante es que la camioneta estaba intacta. No hubo cristal roto, ni puerta violentada", contó Buenfil en un video publicado en TikTok. La actriz manifestó su molestia por la falta de apoyo del personal de seguridad del centro comercial: "Nunca nos ayudaron, nos ponían trabas a cada momento".

Su hijo Nicolás también reaccionó en redes sociales: "Estoy indignado por toda esta situación. No sé qué decir. Tengan cuidado si van a Mitikah, no dejen sus cosas, aunque mi recomendación es que no vayan".

Agentes de inteligencia de la SSC-CDMX lograron ubicar y detener a los supuestos responsables, identificados como Jaime Mtz y Enrique Nicolás. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, ambos sujetos operaban en estacionamientos de centros comerciales, donde abrían vehículos sin dejar rastro de violencia. Uno de ellos es colombiano, lo que ha encendido alertas sobre la participación de extranjeros en este tipo de delitos.

La captura se realizó tras un operativo de seguimiento que incluyó el rastreo del GPS de una de las computadoras sustraídas, que aún se encontraba en Mitikah al momento de la denuncia. Aunque no se ha confirmado de forma oficial si los objetos fueron recuperados, fuentes cercanas señalaron que ya se interpusieron las denuncias correspondientes y se espera que se presenten cargos en las próximas horas.

El caso de la actriz de Amores Verdaderos ha reavivado el debate sobre la seguridad en estacionamientos de centros comerciales de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales han compartido experiencias similares, criticando la falta de protocolos eficaces y la pasividad del personal de seguridad: "Uno ya no se siente seguro en ningún lugar", lamentó la actriz en redes sociales. Especialistas en seguridad urbana indican que este tipo de robos, sin violencia visible y con métodos sofisticados, se ha incrementado en zonas de gran afluencia, especialmente en plazas de reciente apertura.

Hasta ahora, Erika Buenfil ha agradecido las muestras de apoyo tras el incidente, aunque mantiene sus críticas hacia la administración de Mitikah. Su hijo Nicolás, por su parte, ha reiterado su indignación y su llamado a la precaución. La SSC-CDMX continúa con las indagatorias para determinar si los detenidos están relacionados con otros robos similares. En los próximos días se dará a conocer si los objetos robados fueron recuperados y si se formalizan los cargos ante el Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui