Horóscopo domingo 24 de agosto: Conoce tu suerte, según las predicciones de Nana Calistar

Ciudad de México.- Los horóscopos siguen ocupando un lugar especial en la vida de millones de personas, debido a que estos mensajes astrológicos prometen ofrecer pistas sobre la suerte, la personalidad y lo que puede daparar durante el día o la semana. Si tú estás interesado en conocer cómo te irá en el amor, dinero, trabajo y otras áreas de tu vida, quédate leyendo TRIBUNA porque te trae las predicciones de la reconocida pitonisa, Nana Calistar.

En tiempos de incertidumbre, leer el horóscopo de tu signo zodiacal podría convertirse en una gran ayuda, ya que encontrarías guía, consuelo y entretenimiento en un solo lugar. ¿Estás listo?

Aries

Debes de hablar hasta tener pruebas, no puedes culpar a tu pareja de algo de lo que ni siquiera estás seguro. Evita quedar como el histérico de la relación. Reservate esas ganas de dar explicaciones por todo.

Tauro

No esperes algo de las personas, esoo siempre acaba mal. Es buen momento para despegarte de quienes solo te hunden y no aportan nada beneficioso. Podrías tener ganas de mejorar hábitos y estarás más introspectivo que cualquier otro día.

Géminis

Alguien cerca tuyo anunciará embarazo; podría ser un familiar o amistad, pero la noticia no te caerá nada bien. Se acerca un viaje ¡ponte atento para planearlo y que todo salga bien! Evita tropezar con la misma piedra.

Cáncer

¿Estaría bien dejarte de aferrar al pasado? Las cosas no cambian, basta de oportunidades y recuerda porqué las dejaste ir. Pon más atención en lo nuevo que hay para ti.

Leo

¡Ya basta de procrastinar! Es un momento ideal para que salgas a perseguir esos sueños que has estado posponiendo. Es probable que termines mirando mientras otros avanzan.

Virgo

¿Ya se te hizo costumbre estar sobrepensando, no? Deja de ver el pasado, ya no hay nada bueno ahí. Evita meterte en cualquier cama porque podrías llevarte la sorpresa de un embarazo no deseado.

Libra

¡Sí, llegó el momento de empezar desde cero! También acércate a tu familia y apapáchala. Podrían sucitarse algunos problemas familiares, pero procura mantenerte al margen.

Escorpion

Es hora de que aprendas de lo que te ha sucedido, sino el destino te seguirá dando lecciones y cada vez serán más duras. Ten cuidado con las amistades llenas de hipocresía y con amores que solo vienen a dañarte.

Sagitario

¿Qué te parece si paras un momento? Ya basta de que andes corriendo de un lado a otro. Deja de perder tiempo con quien no te valora.

Capricornio

Deja de abrir tu corazón como si fuera cualquier cosa, pues no todos le dan el valor que merece. No escuches críticas de quien ni siquiera aporta algo valioso ¡Tú sabes bien quién eres realmente!.

Acuario

¡Aprende a disfrutar sin miedo! La vida es un ratito y no se vale arrepentirse de lo que no hiciste. Sal y distráete como hace mucho no lo haces. Es momento de que hagas algo por ti.

Piscis

Ya basta de que andes agarrando chismes o problemas que ¡no son tuyos! Estos días es probable que te enteres de algún chisme y el mayor consejo es que ¡no los escuches! Deja de gastar tu energía en personas que solo sirven para hablar mal de otras.

Fuente: Tribuna del Yaqui