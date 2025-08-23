Lil Nas X sale del hospital tras sobredosis y es llevado a prisión; enfrenta cargos serios

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido rapero de origen estadounidense, Lil Nas X, acaba de volver al centro del escándalo, pues se dice que a días de haber sido hospitalizado por sobredosis, ahora la Policía de Los Ángeles lo tienen bajo custodia, pues al ser dado de alta fue llevado a prisión de forma inmediata, donde permanecerá todo el fin de semana, hasta que pueda ver al juez. Se dice que enfrenta cargos serios.

El pasado miércoles 20 de agosto, se comenzó a viralizar en redes sociales, como X, antes conocido como Twitter, una serie de videos y fotos, en el que se puede ver a Nas X, deambulando y hablando de forma incoherente en zonas públicas de Los Ángeles, y poco después caminando por las calles de dicha ciudad sin nada de ropa, hablando una vez más de forma incoherente, por lo que millones de usuarios se mostraron sumamente preocupados por su salud mental.

El 21 de agosto, se confirmó que a causa de estos comportamientos, fue llevado a un hospital a causa de una posible sobredosis. Pero ahora, se ha dicho que Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, una vez recuperado, fue llevado a prisión por haber deambulado desnudo en vía pública, intoxicación y agresión: "Hill cargó contra los oficiales y fue detenido. Fue transportado a un hospital local por una posible sobredosis y arrestado por agresión a un oficial de policía".

Ahora, este sábado 23 de agosto, en The Hollywood Reporter han afirmado que el intérprete de temas como Thats what i want, permanecerá tras las rejas hasta el próximo lunes 25 de agosto del año en curso. De la misma forma, se dice que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), lo citaron por obstrucción a la justicia, por haber agredido a un oficial: "El arrestado no puede ser citado. Es obligatorio que comparezca ante un juez antes de ser liberado. Esto sucederá el lunes", informaron.

Cabe mencionar que hasta el momento, el equipo legal y de representación del intérprete de Old Town Road, que lo saltó a la fama, no se ha pronunciado sobre esta polémica situación, pero se espera que pronto hablen al respecto de esta situación, y aclaren la situación legal de la celebridad del rap estadounidense. Se espera que sea el lunes 25 de agosto que el caso se aclare en su totalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui