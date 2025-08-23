No solo Ernesto Barajas: Este integrante de Enigma Norteño fue secuestrado y asesinado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el grupo Enigma Norteño ha vivido más de una tragedia, que no solo es la muerte del vocalista y fundador, Ernesto Barajas, sino que hace más de una década, sus integrantes se vistieron de luto por José Baldenegro, uno de los músicos originales de la agrupación, quién tristemente fue víctima de secuestro y poco después asesinado. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables de tan cruel acto.

El pasado martes 19 de agosto del año en curso, se informó que Barajas, el vocalista y fundador de la banda antes mencionada, por desgracia perdió la vida a sus solo 38 años de edad, después de que fuera atacado a balazos en Zapopan, Jalisco. Según los informes dados, el motivo detrás de su fallecimiento es el hecho de que habría un ajuste de cuentas y aparentemente sería mandado a asesinar por 'El Mayito' Flaco.

A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, declaró que el cantante estaba en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, dentro de una pensión de autos ubicada en la intersección de Francisco I. Madero y Arenales, cuando de la nada dos hombres en motocicletas iniciaron una balacera al detonar sus armas en contra de las personas dentro del mencionado lugar, arrebatándole así la vida a Ernesto, y a otro amigo.

Pero, esta no es la primera vez que la delincuencia organizada tuvo un ataque en contra de alguien de dicho grupo, debido a que en el año del 2012, mientras que estaban creciendo musicalmente, su entonces baterista fue secuestrado un 29 de marzo, y varios días después apareció sin vida envuelto en una cobija. Dicha situación fue una completa conmoción para el mundo del regional mexicano y la banda.

El intérprete de El Viaje de Mi Vida, en una entrevista antes de su lamentable deceso, había afirmado que para el Kirri, Freddy y el acordeonista de la agrupación, el 'levantón' y la muerte de José fue lo más feo y peor que les pasó, recordando como fue enterarse de la terrible situación, que les quitó más que un integrante, sino un amigo: "Me acuerdo de que era un jueves en la mañana, yo me estaba haciendo una rehabilitación de la rodilla en Culiacán, me habla Kirri y me dice: 'No nos vamos a ir nada'. Porque ese jueves en la tarde teníamos salida a Carolina del Norte: 'Es que levantaron a José'".

