Pepe Aguilar obligaría a Christian Nodal a limpiar imagen de Ángela Aguilar con Adela Micha

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Christian Nodal no tenía deseos de hablar de sus decisiones sobre separarse de la argentina Cazzu, o su escandaloso romance con la famosa cantante mexicana, Ángela Aguilar, sino que en realidad sería obligado por Pepe Aguilar, para que concretara una entrevista con Adela Micha, y en ella hablara de estos temas de una manera en que se pudiera lavar la imagen de la menor de sus hijas.

Hace un par de semanas, Nodal se convirtió oficialmente en el mexicano más odiado, debido a que tras salir la entrevista que hizo para La Saga, en la que habla sobre la separación de Cazzu, su convivencia con la hija que procrearon juntos, Inti Nodal Cazzuchelli, de solo 1 años, y por supuesto, su relación sentimental con Ángela, el público escuchó atentamente cada palabra y con sus declaraciones y fechas, la mayoría coincide en que las fechas siguen sin cuadrar y que el resultado es el mismo: sí fue infiel.

Ahora, después de todo el escándalo que se ha causado por sus palabras, el polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, acaba de afirmar para TV Notas, que el motivo por el que el intérprete de Adiós Amor, buscó tan desesperadamente cuadrar fechas y recalcar que Ángela no fue su amante, fue el hecho de que estaba con la presión de su suegro para limpiara públicamente la imagen de su hija.

Según Ceriani, Nodal y la intérprete de Gotitas Saladas no habían pedido su permiso o bendición para un romance y mucho menos para casarse en Roma, Italia, aunque fuera algo espiritual, y por ello, después de que salieran a la luz estás imágenes juntos y tantas pruebas, los obligó a hacerlo público y además a casarse por lo civil y la iglesia, afirmando que de ahí ha comenzado el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, a manipular asuntos de sus empleados, como contadores.

Finalmente, el expresentador de Chisme No Like, asegura que Pepe está cada vez más ha manejar la vida de Nodal a su antojo, incluso asegura que él hizo que compraran una casa en Houston, Texas, para que vivan cerca de él, además de manejar su agenda de presentaciones para que pueda acompañarlo y subirse a ciertos eventos de la familia, como pasó hace un par de días.

Fuente: Tribuna del Yaqui