¿Recayó? Raúl Araiza confirma despido de productor de Televisa por llegar ebrio a 'Hoy'

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Raúl Araiza, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, debido a que se sinceró en su programa nocturno, y confirmó que productor de Televisa al verlo en mal estado, ya que llegó ebrio al programa Hoy, se le acercó con calma para ayudarlo y lo corrió de los foros de grabaciones de la televisora, para hablar después, ¿acaso recayó en el alcoholismo?

No es un secreto para nadie, que Araiza, mejor conocido como 'El Negro', en el pasado ha enfrentado problemas con la bebida, pues en varias ocasiones él mismo ha confesado que no pudo controlarse y se volvió adicto, incluso en una ocasión casi acaba con su matrimonio con Fernanda Rodríguez, madre de sus dos hijas y actual exesposa, además de otros escándalos, como infidelidad y la ocasión en la que lo bajaron de un vuelo y este hizo tremendo zafarrancho en el aeropuerto.

Por fortuna, así como ha admitido su alcoholismo, el actor de La Desalmada, también tuvo el valor de internarse en más de una ocasión en un centro de rehabilitación para superar esta adicción y además, para evitar recaídas cada que sentía que estaba volviendo a perder el camino. Ahora, es un hombre limpio y día con día sigue luchando para no caer, sin embargo, al ser una etapa aceptada y superada, no tiene pelos en la lengua para contar sus anécdotas.

En la más reciente emisión de Miembros Al Aire, Araiza reveló la ocasión en que hace años, antes de controlar su problema, al llegar de unas vacaciones de Cancún, llegó directamente al programa Hoy, en donde se dijo cansado, pero en realidad ya estaba un poco tomado, y para aguantar la jornada le pidió a Paul Stanley una bebida fuerte, señalando que aunque no quería, al final, después de tanta insistencia y un pleito 'cantado', tuvo que darle un trago.

Finalmente, listo para su otro programa, al encontrarse a José Eduardo Derbez y el productor Lalo Suárez, confesó que ambos se dieron cuenta de su condición, y el productor fue el que le dijo que ya era momento de que se fuera su casa a descansar, por qué no estaba cansado si no que ya no se le entendía al hablar, así que lo corrió de los foros, pero con la oportunidad de regresar al día siguiente, solo que menos indispuesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui