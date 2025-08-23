'Sacan' del clóset a Alejandro Fernández; filtran FOTO del cantante con hombre en Tulum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más han puesto en duda la orientación de Alejandro Fernández, debido a que se dice que lo sacarían del clóset, tras varios rumores de que tendría inclinaciones a personas de su mismo género. En esta ocasión filtraron foto del cantante en el que presuntamente está en Tulum con otro hombre, pasando el rato de manera amorosa, mientras que supuestamente está en estado de ebriedad.

Al ser uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica y provenir de la reconocida dinastía creada por Vicente Fernández, el conocido como 'El Potrillo', siempre se encuentra bajo la lupa, siendo vigilado en cada paso, y ahora, en Kadri Paparazzi han vuelto a poner en duda su orientación sexual, debido a que han compartido una fotografía de Fernández en el que se ve muy acaramelado con otro hombre en las playas de Tulum, en la Península de Yucatán.

'El Lobo' del canal de YouTube antes mencionado, aseguró que estaba a poco más de un kilómetro de distancia del intérprete de Si Tú Supieras y por eso es que le tomó una foto, afirmando que él fue testigo de como ya estaba entonado, o sea, con varias copas de más, y muy juguetón con su acompañante masculino, del cual afirma que no tiene una mejor toma, ni tampoco su identidad: "Estaba como a kilómetro y medio del cantante y su amigo, pues estaba complicado obtener una mejor toma".

De la misma manera, destacó que al inicio dudó en capturar el momento, pues no sabía con certeza si era el intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella, pero que después de observar bien y acercarse lo suficiente para no ser visto por él, descubrió que se trataba del hermano de Vicente Fernández JR., y por eso es que le tomó la imagen. Cabe mencionar que dejó en claro que esta es una foto vieja, aunque no mencionó que tanto.

Cave recordar que en el pasado, Fernández ya ha sido cuestionado por sus gustos amorosos, incluso de manera directa si le gustan los hombres, a lo que él siempre ha respondido con una naturalidad bromista, en la que asegura que es 100 por ciento heterosexual y pidió no creerse los chismes: "¡Ay ca...! Nunca había escuchado de eso. Pues que tengan ganas de darse conmigo es muy diferente… yo soy súper derecho y curadísimo de espanto".

Fuente: Tribuna del Yaqui