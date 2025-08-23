Shock en Televisa: Muere primera actriz y filtran secreto que se llevó a la tumba; dejó millones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi nueve meses de la muerte de una reconocida primera actriz de Televisa, fans y colegas se encuentran en shock debido a que ha salido a la luz el fuerte secreto que se llevó a la tumba. Resulta que se confirmó que la intérprete dejó una millonaria herencia a pesar de que había trascendido que murió en la ruina, razón por la que sus herederos se estarían peleando por los bienes inmuebles que tenía.

Se trata de doña Silvia Pinal, cuyo tema testamentario ha dado mucho de qué hablar debido a que sus hijos, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán no se han logrado poner de acuerdo con los demás beneficiarios para poder acceder al documento que avala cómo se debe repartir el dote. Tras revelarse en el programa Sale el Sol que la exitosa artista no tenía capital al momento de su fallecimiento, en noviembre de 2024, ahora se ha confirmado que sí contaba con recursos en sus cuentas bancarias, los cuales oscilarían en 200 millones de pesos.

Fue a través de la reciente emisión de Ventaneando donde se reveló cómo sería la distribución de este patrimonio, informándose que sus tres hijos recibieron 36 millones de pesos cada uno; mientras que Stephanie Salas obtuvo 18 millones y sus hijas Michelle y Camila Valero recibieron 9 millones cada una. En tanto que Frida Sofía, unigénita de Alejandra, también recibió 18 millones.

Por otra parte, se dijo que Schersa y Giordana Guzmán, descendientes de Luis Enrique, fueron incluidas como beneficiarias, obteniendo 18 millones de pesos cada una. Al parecer, Michelle Salas y su hermana recibieron 9 millones porque son bisnietas, mientras que Frida obtuvo una cifra mayor al ser nieta.

Previo a estas revelaciones, María Elena Galindo, quien fungía como administradora de los bienes de doña Silvia tras el deceso de Tina Galindo, confirmó que renunció a ser la albacea de la fallecida diva mexicana y adelantó quién podría reemplazarla. Asimismo, contó sus razones para desistir del puesto: "Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande".

Como se recordará, la gran matriarca de la dinastía Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, luego de haber sido hospitalizada por problemas de salud, que derivaron en una grave afección en las vías respiratorias. Su partida marcó el final de una era en la cultura y el entretenimiento de México, dejando no solo un legado artístico inigualable, sino también un patrimonio considerable para su descendencia.

