Wendy Guevara aclara supuesto pago recibido por ayudar a Ninel Conde en 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Una insinuación en plena transmisión en vivo volvió a colocar a Ninel Conde en la controversia mediática. El problema es que no solo se metió en problemas El Bombón Asesino, sino que también mencionó a Las Perdidas, quienes por supuesto no se quedaron calladas. Aquí, en TRIBUNA, te contaremos todo lo que debes saber sobre la exparticipante de La Casa de los Famosos México.

De pronto, comenzó a circular un fuerte rumor en el que se aseguraba que las creadoras de contenido habían recibido dinero de la estrella de Televisa. Sin embargo, estas habladurías, lejos de disminuir con el paso de los días, se intensificaron. Por supuesto, Ninel desde su salida del exitoso reality show no había dicho nada, pero rompió este silencio mientras hacía un video para la web junto a su amigo Mauricio Mejía.

Uno de los seguidores de la cantante dejó un mensaje en la transmisión, en el que afirmaba que Las Perdidas le habían hecho una "gatada". Aparentemente, Ninel no pudo resistir y respondió algo que levantó por completo las alarmas: "No sé, chavas… sin comentarios". Pero la cosa no quedó ahí, porque el actor colombiano remató con un firme: "Ni hablar… ni lo que se les pagó".

La cantante realizó una polémica transmisión

Por obvias razones, entre los usuarios todo se volvió un caos de dudas, así que acudieron a las mencionadas para conocer su versión. Entre quienes se pronunciaron estuvieron Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y hasta Evelin La Mamita Hernández. La amiga del conductor de televisión Nicola Porcella recalcó sin dudarlo que actualmente no tiene la necesidad de recurrir a ese tipo de acciones.

Le responden a Ninel Conde

"¿Qué me pagaron qué? ¿A quiénes les pagaron? A mí no. Lo están diciendo de payasada porque, al menos a mí, no. Gracias a Dios no tengo la necesidad de andar cobrando por apoyar a alguien. Yo ni he pedido que voten por alguien", aseveró Wendy. Incluso añadió que no apoya a ninguno de los concursantes: "Yo no apoyo a nadie de La Casa de los Famosos. Aldo está guapo y Aarón es mi amigo, pero no, hermanas. Ustedes deciden quién se va y quién se queda, entonces no me importa la verdad. Estoy muy tranquila".

Se retractó

Ninel Conde se retrata

Este sábado, Ninel Conde se pronunció y enfatizó que solo estaban bromeando, y que nadie debería tomarse en serio todo lo que se dijo en aquella transmisión. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las aludidas no han vuelto a responder. Sin embargo, si sucede, como siempre, te tendremos todo el material en TRIBUNA. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de las controversiales respuestas de la pareja de Juan Zepeda?

