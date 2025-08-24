Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury, habitante de 'LCDLF México', es gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ninel Conde, tras su salida del popular reality show La casa de los famosos México, ha realizado comentarios que para muchos fueron catalogados como reprobables, mientras que otros, como fervientes fans, la apoyan y hasta se pelean en redes sociales por defenderla. Una de las personas que fue víctima de las opiniones de El Bombón Asesino fue el influencer Aarón Mercury, es así que en TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Antes que nada se debe recordar la ocasión en que Ninel amenazó al joven de 24 años con que si la nominaba tendría serios problemas con Joel Echeverría, dueño de FZ, la agencia que representa a ambos y a Wendy Guevara. A partir de ahí le declararon la guerra los seguidores del creador de contenido y se dice que ellos influyeron de gran manera para que la cantante mexicana resultara eliminada.

¿Aarón Mercury es gay?

Las especulaciones acerca de la sexualidad del youtuber iniciaron por la mujer que le dio vida al icónico personaje de Alma Rey en la telenovela mexicana Rebelde, pues justo en una transmisión la señora se refirió al originario de Querétaro como La Aarona. Además, contó algunos momentos que vivieron cuando ella estaba en la casa, pero cada una de sus palabras no fue bien recibida.

Aarón Mercury sigue dentro de 'LCDLF México'

"Yo con La Aarona me llevaba así, pero La Aarona también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí", afirmó la esposa de José Ángel González. "Cuando pasaba me bufaba y decía 'osh'. Así nos llevábamos". No obstante, los amantes de los videos de Mercury consideraron más que ofensivo que se refiriera a él como si fuera una mujer.

Cabe destacar que la aludida enfrenta una fuerte controversia con el clan de Las Perdidas y especialmente Evelin Hernández, quien dio a entender que Ninel le había copiado la personalidad a su amiga Karina Torres para darse a querer durante su participación en el show. Al parecer, Joel le llevó hasta Miami a Karina y estuvieron conviviendo un transcurso aproximado de 15 días.

Fuente: Tribuna