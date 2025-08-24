Big Time Rush anuncia sus shows en México: Fechas, boletos y detalles de preventa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fans de Big Time Rush están más que emocionados, pues los famosos estadounidenses al fin visitarán algunas entidades de México durante su próxima gira internacional que se efectuará en 2026. Cabe destacar que se espera que cada uno de los integrantes asista a estos conciertos, ya que la banda la integran Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr.

A pesar de que van cinco ocasiones que vienen al país, sus seguidores se siguen emocionando como si fuera la primera vez, al menos eso dejan en claro todos los comentarios en redes sociales, porque las personas sienten temor de que se terminen los boletos y no alcancen a adquirirlos. En TRIBUNA te mantendremos al tanto de los detalles que vayan surgiendo conforme se acerque la fecha.

De hecho, también pasarán por Estados Unidos, Sudamérica, Australia y Hawái. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro país, se sabe que estarán en Guadalajara el 17 de febrero de 2026, Ciudad de México el 19 de febrero de 2026 y Monterrey el 21 de febrero de 2026. Lamentablemente, los recintos específicos hasta ahora aún no han sido revelados, pero se espera que pronto se den a conocer.

Presentaciones del grupo

¿Qué se puede esperar de estos shows?

Según información extraoficial, se prevé que no solo canten los temas que salieron en la serie de Nickelodeon, sino que también incluirán canciones inéditas, así que la única forma de descubrir cuáles son será asistiendo al evento. En cuanto a la venta de boletos, la preventa para miembros del club de fans comenzará el miércoles 27 de agosto de 2025, y para estar dentro de esta preferencia solo se deben registrar en la página web oficial de la agrupación.

¿Quiénes son Big Time Rush?

Big Time Rush inició en 2009 con la serie de televisión de Nickelodeon que llevaba el mismo nombre. Estuvo en transmisión desde el 28 de noviembre de 2009 hasta el 25 de julio de 2013. Una vez consolidados, se hicieron acreedores del premio al Mejor Grupo en los Kids’ Choice Awards en 2012, así como también ganaron en los World Music Awards de 2014. Hasta la fecha han vendido más de 21 millones de discos a nivel global.

Fuente: Tribuna