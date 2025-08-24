Conoce quién sería el cuarto eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el cuarto eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata acaso de 'El Guana'?

El pasado miércoles 20 de agosto, se realizó la cuarta gala de nominación, en la que los 12 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a ocho integrantes, por la dinámica de los cochitos, que fueron Abelito, Mariana Botas, El Guana, Alexis Ayala, Mar Contreras, Shiky, Priscila Valderde y Dalilah Polanco.

Pese a ser ocho nominados, el próximo domingo 24 de agosto solo siete van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, en este caso el polémico Facundo, tras una serie de competencias para mantenerla en su poder. El pasado viernes 22 de agosto, una vez que le ganó a todos los retadores, el presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, decidió alejar del peligro a Shiky.

Encuesta de La Casa de los Famosos México. Facebook @LaComadrita

Dada a la decisión tomada por Polanco, en la cuenta de Facebook de La Comadrita, se subió una encuesta para conocer a quién de los siete restantes en placa se les está dando el voto de salvación. En dicha encuesta, en la que va contando a quién se desea ver eliminado, el resultado ha sido el esperado, pues se tiene a Botas en el primer lugar con 47 por ciento de votos en contra, o sea que no la quieren dentro, en segundo a Contreras con 14, tercero a Alexis, en cuarto a la actriz de La Familia P.Luche con el 11, luego en quinto a Valverde con el 10, en el sexto a El Guana con el 3 y por último, posicionándose como el favorito, Abelito, con 0.

Cabe mencionar que la información anteriormente expuesta, no proviene de nadie de la producción de Rosa María Noguerón, por lo que no es 100 por ciento confiable, y dado a que es una sola encuentra en una sola red social, el resultado en realidad podría ser completamente diferente y ni siquiera sería la actriz de Una Familia de 10 la eliminada, sino que tal vez Contreras o Ayala, podrían irse.

Fuente: Tribuna del Yaqui