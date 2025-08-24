De la alegría al dolor: Karen Barrera pierde a su bebé antes de compartir la feliz noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karen Barrera es una influencer mexicana con más de tres millones de seguidores en Instagram, pero a pesar de todo su éxito, actualmente está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida: una herida que jamás será sanada y que solo podrá aprender a sobrellevar. La mujer, originaria de Piedras Negras, Coahuila, está en duelo junto a su esposo, Daniel El Travieso Ruiz.

Este pasado sábado, el feliz matrimonio tenía planeado anunciar el embarazo de Karen, pero nada salió como lo tenían previsto, pues ese mismo día perdió a su bebé. En redes sociales publicó un conmovedor texto que provocó que muchas personas se sintieran extremadamente conmovidas, comenzando a dejarle mensajes donde le daban el más sentido pésame por ese dolor tan grande.

"Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante. Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia", escribió la creadora de contenido.

La influencer subió algunas fotos conmovedoras

Por su parte, agradeció el apoyo que le está brindando su marido, sus familiares y amistades. De hecho, un poco más tarde subió un video donde muestra el momento en que descubre que estaba embarazada: se le ve en el baño sosteniendo en sus manos una prueba de embarazo y, muy emocionada, se tapa la boca mientras tiembla. Al final, enseña el resultado positivo a todos sus espectadores.

La historia en las redes sociales de Karen Barrera

Sobre Karen Barrera no se tiene mucha información, salvo que nació en Piedras Negras, Coahuila, y que inició en TikTok a finales de 2019, convirtiéndose en una de las tantas personas que se hicieron virales durante la pandemia. A pesar de que su contenido es mayormente de comedia y bailes, lo que la llevó al estrellato fue un clip en el que mostraba orgullosa un proyecto escolar que le ayudó a aprobar una materia universitaria.

Fuente: Tribuna