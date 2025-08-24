Domingo de eliminación: Este es el cuarto expulsado de la 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La más reciente gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se caracterizó por una cifra sin precedentes en esta edición, con un total de siete participantes enfrentándose a la votación del público para permanecer en la competencia. La noche de este domingo no solo destacó por el mayor número de nominados, sino también por la implementación de una nueva dinámica que modificó la interacción entre los habitantes.

La semana comenzó con una placa excepcionalmente amplia que incluía a ocho concursantes: Alexis Ayala, Mar Contreras, Mariana Botas, Dalílah Polanco, Guana, Shiky, Abelito y Priscila Valverde. Sin embargo, este número se redujo tras el evento de salvación del pasado viernes. En una competencia por el poder de rescatar a un compañero, Facundo resultó ganador frente a Aarón Mercury y Abelito.

Ejerciendo su beneficio, Facundo decidió retirar de la zona de riesgo a Shiky, configurando así la placa final de siete nominados. Un giro en la velada fue la sustitución del tradicional "posicionamiento" por una nueva dinámica denominada "sinceramiento". Este formato permitió a los habitantes expresar de manera directa y argumentada sus puntos de vista sobre los nominados, generando un intercambio de opiniones que sentó el precedente para la decisión final del público.

A medida que avanzaba la noche y tras el cierre de las votaciones, la conductora Galilea Montijo fue anunciando a los participantes que contaron con el respaldo mayoritario. La primera en regresar a la casa fue Dalilah Polanco, seguida por Mar Contreras, quien superó la nominación por segunda semana consecutiva. Posteriormente, el actor Alexis Ayala y el creador de contenido Abelito también fueron confirmados para continuar en el reality una semana más.

Con cuatro habitantes a salvo, la definición final quedó entre Guana, Priscila Valverde y Mariana Botas. Por primera vez en la temporada, estos tres concursantes inauguraron el "carrusel de eliminación", un formato que los somete a una última ronda de incertidumbre antes de que se anuncie quién debe abandonar definitivamente la competencia. La primera en ser salvada fue Mariana Botas, quedando la batalla entre Guana, Priscila.

Finalmente, uno de ellos tuvo que decir adiós tras 29 días en la casa. Este fue el resultado:

