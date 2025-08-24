Entre rumores y acusaciones, Violeta Isfel estaría fuera del '2000 x siempre Tour'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Violeta Isfel, reconocida por interpretar a la icónica Antonella Rincón en la telenovela mexicana Atrévete a Soñar, compartió una lamentable noticia a través de sus redes sociales: confirmó su salida del proyecto 2000 x siempre tour. No obstante, este anuncio provocó que los rumores se desataran, pues muchos aseguran que la actriz de 40 años oculta un secreto.

La también integrante de Televisa fue considerada para la gira musical que busca reunir a grandes estrellas de los 2000’s, quienes en su mayoría participaron en producciones dirigidas al público infantil de aquella época. El espectáculo se convirtió en todo un éxito, al punto que en su momento llegó a estar entre las principales tendencias de la popular plataforma china TikTok.

¿Por qué genera intriga la salida de Violeta Isfel?

Todo se debe a que hace un par de meses una mujer acusó a Violeta de cobrar por tomarse fotografías con sus fans, situación que evidentemente la cantante negó por completo. Además, se comentó que en su cuenta de Instagram llegó a publicar los precios de sus servicios, los cuales supuestamente rondaban entre los 500 y los 1,000 pesos mexicanos, pues en la mayoría de los casos el saludo era personalizado.

Anuncio de Violeta Isfel

"El día de hoy hago este videito especialmente para ustedes porque quiero informarles que mi ciclo en los '2000 x siempre Tour' ha terminado. Hace poquito me dieron la noticia y ya no voy a poder acompañarlos”, recalcó Isfel. Ante ello, los usuarios llenaron su video de comentarios en los que aseguraban que se le veía bastante triste, por lo que consideraron que no fue una decisión de la celebridad.

Esta sospecha se reafirmó cuando una admiradora le escribió que se sentía decepcionada porque únicamente había comprado boletos para ver a su personaje entrañable de la infancia. Curiosamente, la artista le contestó: "¿Qué te digo, hermosa? No fue mi decisión". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la excompañera de Danna Paola no ha dado más detalles, pero si lo hace, en TRIBUNA te compartiremos toda la información.

Fuente: Tribuna