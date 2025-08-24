Fuerte respuesta de Paola Suárez y Karina Torres a Ninel Conde: "Se está ganando el hate"

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- A pesar de que ayer la famosa actriz y cantante Ninel Conde se retractó de las supuestas bromas que lanzó contra el grupo Las Perdidas, siguen respondiéndole. Ahora les tocó el turno a Paola Suárez y Karina Torres, quienes precisamente realizaron un show en Guadalajara, Jalisco, y sin pensarlo dos veces, frente al público, le dirigieron unas palabras a El Bombón Asesino.

Antes que nada, este pasado sábado Wendy Guevara fue una de las primeras en romper el silencio y puntualizó que no solo no apoyó a la aludida cuando estaba dentro de La Casa de los Famosos México edición 2025, sino que tampoco tiene un favorito, aunque es amiga de Aarón Mercury. Por último, destacó que, como siempre, la decisión de quién permanece en el reality show es exclusiva del público.

¿Qué dijeron Paola Suárez y Karina Torres?

"Ella se está ganando el hate, es muy su pedo. La verdad, que me muestren una factura donde nos haya depositado, porque ni a Karina ni a ninguna del clan de Las Perdidas nos ha pagado un peso". Por su parte, Torres, entre risas, se unió a la molestia y recalcó que ellas no se venden. El público, en ese instante, comenzó a aplaudir y gritar emocionado, aunque en redes sociales las palabras de ambas influencers no fueron tomadas de la misma forma.

Aseguran que Ninel Conde se ganó la molestia del público

Los internautas se dividieron: unos apoyan a Las Perdidas y consideran que Ninel las usó para agradar a los espectadores. Sin embargo, a otros les parece de muy mal gusto que se burlen de una fémina. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la exnovia de José Manuel Figueroa no se ha pronunciado nuevamente, porque todo lo que ha dicho es que estaban bromeando ella y su amigo Mauricio Mejía.

¿Qué respondió Evelin Hernández?

En un vivo, Hernández fue bastante contundente con la intérprete de Alma Rey, resaltó que solo se contiene por Joel Echeverría, representante de la estrella, y añadió que no son amigas: "Para empezar, ni amiga soy tuya, Ninel, que no te apoyé; lastimosamente Joel la regó en presentarte tan tarde a Karina. Creo que esos 15 días que estuviste en el juego eso le aprendiste en personalidad a mi comadre Karina, por algo te la llevó a Miami".

Fuente: Tribuna