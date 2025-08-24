Hollywood en Sonora: Mel Gibson rodará en Nogales la película 'Coyote' sobre migración

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Mel Columcille Gerard Gibson, conocido como Mel Gibson, es un destacado actor de Hollywood. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en películas como La pasión de Cristo (2004) y Apocalypto (2006). El asunto es que ahora la estrella de talla internacional podría llegar a pisar tierra sonorense, esto porque participa en la cinta Coyote, que será grabada en la ciudad de Nogales.

De hecho, el actor de 69 años no es la primera vez que está en México, pues cuando se filmó Apocalypto sucedió en Veracruz. Además, seis años después volvió otra vez y en esa ocasión le tocó el turno a Tijuana con el proyecto Atrapen al Gringo (2012), en la penitenciaría Ignacio Allende del puerto veracruzano. Aunque lo que sí es cierto es que no había trabajado en el norte del país.

Por su parte, según medios locales, integrantes del elenco y productores sostuvieron una reunión con el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruíz, quien, por supuesto, está muy de acuerdo en apoyarlos en todo lo que necesiten, porque según sus propias palabras considera que es una gran oportunidad para que Nogales se dé a conocer en otros lugares del mundo.

En Nogales se grabará la nueva película estadounidense

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se conocen ciertos espacios donde se producirá la película, entre ellos la Plaza Benito Juárez, la calle Reforma y la popular plaza conocida como El Mono Bichi. En caso de que más adelante surjan otros detalles sobre este material cinematográfico estadounidense, sin dudarlo tendrás toda la información a través de TRIBUNA.

¿En qué consiste la película?

La historia de Coyote gira en torno a una familia mexicana que, por cuestiones de la vida, tendrá que cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y, para lograr su cometido, pide ayuda a un traficante retirado. El objetivo es poner sobre la mesa la migración, así como también los riesgos y amenazas que enfrentan todas las personas que deciden optar por esta opción. Por último, la cinta está dirigida por Beernz Prince, y los actores confirmados son Esaí Morales y Karla Rodríguez Coronado. Su estreno está programado para octubre de 2026.

Fuente: Tribuna