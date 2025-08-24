Horóscopo lunes 25 de agosto: Conoce tu destino, según las predicciones de Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 25 de agosto de 2025, el universo tiene un mensaje especial para ti y tienes que saber lo que te deparan los astros para hoy. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para ti y TRIBUNA hace una recopilación para ti; ve lo que le depara a tu signo del zodiaco en el amor, trabajo y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La noticia de un embarazo en la familia te va a mover el tapete. Mientras que en lo laboral se vienen proyectos, pero recuerda que nada llega solo, para todo hay que trabajar. Así que cuando te toque hablar, hazlo; mientras tanto, calladito.

Tauro

El dinero empieza a fluir y se presenta una oportunidad laboral o de aumento que debes aprovechar. En el amor, una persona de piel blanca aparecerá en tu camino, ya sea en una fiesta, salida o red social; no dejes pasar la ocasión.

Géminis

No dependas de otros ni pierdas tiempo con críticas; concéntrate en tus metas. Si tienes pareja, expresa lo que sientes con sinceridad porque las mentiras luego salen peor.

Cáncer

Se acercan oportunidades de viaje o mudanza y llega dinero para saldar deudas. Evita meterte en chismes y cuida tu corazón, pues podrías enredarte en amores ocultos.

Leo

El dinero fluye y surge la oportunidad de cumplir un sueño si mantienes esfuerzo y buena actitud. Atiende el estrés y el insomnio que podrían afectarte.

Virgo

Cuida tus gastos y controla los celos para evitar problemas de pareja. Modera tu carácter para no lastimar a quienes no lo merecen.

Libra

Se acerca un viaje o salida que te ayudará a despejarte. No confíes en quienes no te apoyan. Es momento de definir tu rumbo y vencer la flojera para cumplir tus metas.

Escorpio

Define tus sentimientos y sé recíproco para evitar decepciones. Enfoca tu energía en lo que da resultados y aléjate de personas que no aportan a tu crecimiento.

Sagitario

Ten cuidado con lo que dices y mide bien tus palabras, porque podrías prometer más de lo que en realidad puedes cumplir. Antes de comprometerte, piensa dos veces lo que vas a ofrecer o afirmar.

Capricornio

Este lunes la vida te invita a dejar atrás el pasado y abrirte a nuevas oportunidades que te ayudarán a avanzar. Llegan días positivos en los que comprenderás por qué antes las cosas no se daban y ahora empiezan a fluir con facilidad.

Acuario

Tu relación necesita aire fresco para no caer en la monotonía. Si estás en pareja, procura cambiar la rutina, buscar nuevas actividades juntos y, al mismo tiempo, respetar los espacios individuales.

Piscis

Ten cuidado con los amores fugaces, pues podrías engancharte demasiado y confundir la atracción o el deseo con un amor verdadero. No entregues tu corazón a cualquiera y mantén los pies en la tierra, aunque tus pensamientos y emociones te hagan soñar y volar con la cabeza en las nubes.

Fuente: Tribuna del Yaqui