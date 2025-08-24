La extravagante mansión de Irma Serrano 'La Tigresa' busca comprador en Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irma Serrano, conocida por las diversas facetas del espectáculo mexicano como La Tigresa, fue una mujer bastante controversial que se desempeñó a lo largo de su vida como cantante, actriz y política. No obstante, la señora, que falleció a los 89 años de edad, llegó a la vejez con una cuantiosa fortuna y, a pesar de que ya se cumplieron dos años de su partida, todavía es todo un debate la repartición de sus bienes.

De hecho, su mansión se ubica en la zona de Lomas de Chapultepec, sobre la icónica Avenida Paseo de la Reforma. La impresionante propiedad actualmente se encuentra a la venta con un valor de 200 millones de pesos, y la anunció México Sotheby’s International Realty, que según información en línea es una empresa inmobiliaria especializada en propiedades de lujo.

Según datos extraídos de Infobae, el inmueble tiene un valor de 13 millones de dólares y es uno de los pocos lugares que todavía refleja aquel México inspirado en el estilo ecléctico y neoclásico europeo. Por su parte, el sitio promocionó la construcción como un lugar que resguardó hace bastante tiempo a artistas, escritores y líderes políticos, quienes llegaron a cenar detrás de esas paredes.

Mansión de Irma Serrano

"Desde su inauguración, la casa fue un refugio de creatividad y esplendor, donde la música y el arte resonaban en sus paredes, como eco de la vida vibrante de su dueña", dice la publicación de la compañía. "Figuras como artistas, escritores y líderes políticos han cruzado su umbral, convirtiendo cada encuentro en una celebración de la vida y la creatividad", aseveró sobre el hogar de la fallecida celebridad.

No obstante, la cosa no queda ahí, porque quien adquiera esta mansión también se hará acreedor de varios objetos que le pertenecieron a La Tigresa. Entre estos están una pintura en la que aparece Irma, pintada al estilo de La Maja Desnuda, así como una misteriosa caja que promete resguardar la esencia de su examante Patricio Zambrano. Hasta el momento se desconoce si existen interesados en la lujosa residencia.

Fuente: Tribuna