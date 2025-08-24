"Me quedé huérfano": José Emilio Levy estremece con trágica noticia de su padre, 'El Pirru'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven presentador y actor en formación, José Emilio Fernández Levy, recientemente brindó una entrevista en la que estremeció con la trágica noticia que dio con respecto a la situación actual con su padre biológico, el arquitecto mexicano, José Emilio Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', asegurando que para él, ya no tenía a ninguno de sus dos padres, por lo que afirmó que se quedó "huérfano".

Después de su pleito con Ana Bárbara, José Emilio ha dejado ver que su relación con su padre está más que acabada, y ahora, en entrevista con Javier Ciriani, afirmó que no hay manera de que se vaya a recuperar, por qué es "un mal padre", señalando que él buscó ser cercanos: "Con 'El Pirru' no hay relación, no habrá nunca más, ya me quedé huérfano, no sé. Me duele, pero no me ha buscado. No sé quién es el adulto en esta relación. Él tiene que ser el adulto. Tiene que ver con que fue un padre ausente, un mal padre".

El nieto de la difunta Talina Fernández, declaró que para él, el arquitecto ya no merecía más sus esfuerzos para crear los lazos de padre e hijo, pues durante su infancia y juventud, que más lo necesitó, en realidad nunca estuvo para él, que no lo apoyó en nada, y ahora que trataba de hacer un acercamiento ya es demasiado tarde, por qué las heridas emocionales que tiene por su abandono ya son demasiado profundas para sanar.

José Emilio con El Pirru. Internet

De la misma manera, habló con respecto a la casa que dejó su difunta su madre, Mariana Levy, en Bosques de las Lomas, que quedó bajo la custodia de los albaceas, que son precisamente su papá, 'El Pirru', y su tío 'Coco' Levy, a los cuáles acusó de aprovecharse y robarle parte de su herencia: "Ya al final que se quiso aprovechar, quedarse la casa de mi mamá, dejó una deuda, nunca le puso un peso, fueron cosas que se rompieron".

A mí no me consta nada, no lo vi, pero pensamos lógicamente. En cuánto venderías una casa en Bosques de Las Lomas, para mí, el valor que pusieron en el juzgado era muy poco. ‘Coco’ y mi papá estuvieron de albacea, hicieron lo que quisieron con esa casa. Yo estoy seguro que se dieron varios millones por abajo", agregó.

Finalmente, "No hemos recibido nada, nos apoyan de vez en cuando con mensualidades para sobrevivir, pero eso es darnos nada. Se están repartiendo de poquito en poquito lo que está en el banco, cuando haya que repartirlo ya no habrá nada para repartir".

Fuente: Tribuna del Yaqui