"Me quieren silenciar": Joven chileno bajo presión legal de los abogados de Luis Miguel

Santiago de Chile, Chile.- Brayón Chávez, mejor conocido como BrayOn, es un joven chileno que se ha convertido en una promesa musical desde que se hicieron virales un par de videos donde se le ve cantando en el metro de Santiago con su característica voz polifacética y dinámica. Ahora enfrenta un fuerte problema con el reconocido cantante Luis Miguel que podría poner en riesgo su incipiente carrera.

El influencer de 25 años ganó una gran base de fans cuando participó en el reality show Mi nombre es, donde imitó a El Sol de México. Sin embargo, debido a que muchos internautas aseguraban que su voz es muy semejante a la del intérprete de Ahora te puedes marchar, también empezó a circular el rumor de que era un hijo perdido del puertorriqueño. Este asunto en particular podría ocasionarle enormes disgustos a BrayOn.

Chávez realizó una publicación en su cuenta de Instagram que alarmó a sus seguidores, pues dijo explícitamente que lo quieren "silenciar". El bailarín admitió estar preocupado porque recibió un correo electrónico del abogado de Luis Miguel, y todo parece indicar que se trata de una consecuencia del clip que se difundió hace un par de semanas en diversas plataformas, en el cual se le ve a Brayón junto a su hermano Bastián cantando en un escenario Tengo todo excepto a ti.

El problema radica en que los medios manejaron la noticia como si fueran los hijos del cantante junto a Aracely Arámbula, quienes desde pequeños llevan una vida muy privada. De lo poco que se sabe de Miguel y Daniel es que tienen 18 y 16 años, respectivamente. En realidad, el talentoso artista dejó muy claro que esto no es un problema del exnovio de Isabella Camil, sino que quienes tergiversaron la información fueron los portales de noticias.

¿Qué dijo Brayón Chávez?

"He recibido un mail del abogado de Luis Miguel que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones que, para ser sincero, yo no he provocado. Todo esto es por el rumor de la supuesta paternidad que se ha creado en las redes, pero además el abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar. Esto me ha llevado a preguntarme, ¿de qué me acusa?", afirmó el joven.

