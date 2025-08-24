"Sabio para soltar": Exnovio de Elaine Haro manda mensaje a habitante de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Elaine Haro, quien es integrante del reality show La Casa de los Famosos México edición 2025, comentó a sus compañeros dentro del programa que, antes de ingresar, terminó su relación amorosa. Aunque se desconocen las razones de esta decisión, su ex sí ha dado de qué hablar, y todo se debe a sus extrañas publicaciones en redes sociales.

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido como Moisés Peñaloza, es un joven actor que interpretó a Orlando Roldán en la telenovela mexicana Minas de pasión (2003). Además, al igual que Elaine, llegó a participar en algunos episodios de las populares series de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. A pesar de su trayectoria, constantemente le preguntan sobre su reconocida expareja.

¿Elaine Haro traicionó a Moisés Peñaloza?

Para empezar, Moisés publicó una historia en Instagram con una fotografía donde aparece frente a un espejo, pero ese no es el punto. Lo que captó la atención de los usuarios en redes sociales fue la frase que la acompañaba: "Recuerda; chancla que tiro, no la vuelvo a recoger". Actualmente, tiene sus comentarios restringidos y muchos todavía dudan si se está refiriendo a la cantante de 22 años de edad.

Frase completa

Cabe destacar que ciertos internautas en TikTok piensan que ellos dos jamás rompieron, pues consideran que todo fue una estrategia para que la artista se diera a conocer sin la imagen de alguien con pareja, así como también para que pudiera coquetear con los demás. Las razones de esta conclusión son que en su perfil de la plataforma china suele darle "me gusta" a todo escrito que haga referencia a Haro. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota son solo simples especulaciones.

Abordó el tema de aprender a soltar

Moisés compartió una frase del orador motivacional Daniel Habif: "Señor, estoy cansado. No lo niego ni lo oculto. He cargado más de lo que podían mis brazos para que seas tú quien me levante. No quiero sostenerlo todo, quiero que tú me sostengas. Reposo en tu abrazo, apago mis pensamientos para oír el latido de tu fidelidad. Quita de mí el falso deber de tenerlo todo resuelto. Tú no me llamaste a ser omnipotente, me llamaste a confiar", dice un fragmento del texto.

