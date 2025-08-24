"Son todas mentiras": Emiliano Aguilar explota contra Pepe Aguilar por hablar de su madre

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- José Emiliano Aguilar es uno de los hijos del reconocido cantante de origen mexicano Pepe Aguilar, aunque a diferencia de sus demás descendientes, Aneliz, Ángela y Leonardo, el hombre de 32 años ha estado bastante alejado de la vida del famoso. De hecho, recientemente el rapero realizó unas polémicas declaraciones sobre este tema en particular y hasta defendió a su madre.

El asunto se volvió mediático cuando el intérprete de Por mujeres como tú (1998) fue entrevistado por el programa de espectáculos Ventaneando. En esa ocasión, el compositor habló sobre la separación con su exesposa Carmen Treviño y dejó muy en claro que, aunque no se llevaba bien con la mujer, él jamás quiso alejarse de Emiliano, pero su mamá fue quien decidió llevárselo sin consultarle nada.

"No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse", resaltó. En contraparte, el músico subió a sus historias de Instagram un fragmento de la conversación que tuvo su progenitor con la periodista Pati Chapoy, donde añadió que hablar sobre ese tema no era necesario y mucho menos de la mujer que le dio un hijo.

Pero la situación no quedó ahí, porque incluso consultó a sus seguidores y les preguntó qué harían en su lugar. Evidentemente, la mayoría se puso de su lado. Algunos hasta señalaron que Pepe ya está pagando su karma por las acciones de sus otros hijos, lo cual podría tener relación con las múltiples controversias en las que se ha visto envuelta Ángela y su esposo, el sonorense Christian Nodal.

"¿Qué hicieran ustedes si tuvieran un jefe que tiene los medios arriba de él y cualquier cosa que dice la escuchan, y en una entrevista habla mal de tu mamá, de que supuestamente hizo esto y esto, cuando es mentira? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué hicieran ustedes si alguien que tiene ese poder empieza a hablar de tu mamá, que no se puede defender?", aseveró José Emiliano Aguilar.

