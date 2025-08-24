VIDEO: Galilea Montijo impresiona en 'La Casa de los Famosos México' con apretado look negro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo ha impresionado a todos, una vez más. Hoy domingo 24 de agosto, durante la Gala de Eliminación 'La Casa de los Famosos México', y ha quedado grabado en video, al mostrar su buen gusto al vestir, pues esta noche lució un apretado look de color negro muy apretado. La conductora nuevamente provocó furor con su apariencia frente a las cámaras. La también conductora de 'Hoy' se ha convertido en la 'fashion icon' favorita de los televidentes mexicanos, pues esta tercera temporada ha impactado más a la audiencia, ya que está siendo asesorada por la reconocida diseñadora de imagen que le ha brindado los mejores vestuarios; se trata de Jessica Marmolejo.

Así se ve Galilea Montijo hoy 24 de agosto

Hace algunos momentos comenzó la cuarta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México y Galilea ganó las ovaciones de los televidentes con su look. Para este domingo, la oriunda de Guadalajara lució un moderno vestido negro muy apretado adornado con escarabajos de colores que es del diseñador Iván Ávalos. Este vestido es de la colección Rhonda FW 2025, inspirada en los insectos y tomando elementos ya distintivos de su ADN. Como se sabe, Galilea es muy "divertida" y "única" a la hora de vestir y precisamente este vestido, de dos piezas, es un reflejo de ello. Como accesorio, Galilea optó por una gargantilla de terciopelo de color negro. Mientras que de aretes agarró unos plateados brillantes.

Les encanta su look

Las redes sociales, los comentarios estallaron con halagos a Galilea. "Nadie brilla como tú, Gali", comentó una. "Galileaaaa eres iconic se sabe", señaló otro usuario. Otros de los muchos comentarios hacían alusión a la belleza de Galilea, resaltando los distintos looks que ha usado a lo largo de La Casa de los Famosos México. Con 53 años, Galilea Montijo es una de las presentadoras de la televisión mexicana más relevantes. Además, ha participado en diversas telenovelas y es conductora de uno de los programas más importantes de la mañana, como lo es 'Hoy'. Montijo ha estado frente a la conducción de 'Pequeños Gigantes', un programa de talento infantil que robó los corazones de miles.

