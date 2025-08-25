Carolina Imperial y William Zepeda destacan en 'México Canta' y llegan a semifinales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La región centro de Estados Unidos ya tiene a sus semifinalistas para el concurso México Canta. La noticia se dio a conocer ayer, domingo 24 de agosto, y algunos se mostraron impresionados después de que el jurado decidiera declarar un empate entre los participantes llamados Carolina Imperial y William Zepeda. Es así que, con esta decisión, ambos músicos se aseguraron su pase para la gran final.

Por su parte, la nacida en Monterrey, Nuevo León, deleitó a los presentes con su tema Yo Soy Mexicana, compuesto junto a Francisco Nájera, cuyo objetivo más que nada fue hacer alusión a sus orígenes. En contraparte, su compañero William optó mejor por Insomnio Americano, de Víctor Osorio y Jonathan Vizcarra; en esta interpretación se centró en las vivencias del popular "sueño americano".

Cuando llegó el momento de deliberar, el jurado, integrado por América Sierra, Mónica Vélez, Regina Orozco y Mario Domm como invitado especial, consideró que la alternativa más justa sería declarar un empate. Se debe recordar que el último evento se llevará a cabo el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, donde se conocerán los resultados finales de México Canta.

Carolina Imperial

Asimismo, de acuerdo con información del Gobierno de México, la segunda semifinal contó también con las voces de Lola Baqui, Edith González, Lolita 2MX2, Dama Morr, Isaías González y Manuel Luna. De hecho, sorprendió a ciertas personas que no lo esperaban la participación especial de la cantante Majo Aguilar, quien, por supuesto, compartió algo de material a través de su perfil de Instagram.

William Zepeda

Es preciso recalcar que este proyecto surgió a partir de una propuesta para promover la cultura mexicana, sin reproducir la apología de la violencia y fomentando la prevención de adicciones. Colaboraron en su realización la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Consejo Mexicano de la Música. Una vez que se cuente con más información sobre este asunto, te proporcionaremos cada avance en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna