Cazzu regresa a la plataforma azul, rapero sufre sobredosis y más noticias en el Top 3 de Espectáculos 

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, el mundo del entretenimiento en México y todo el mundo siempre se está moviendo y da mucho de qué hablar. Este fin de semana no fue la excepción, por lo que no debes perder la oportunidad de conocer qué sucedió los últimos días. Quédate leyendo esta noticia, porque TRIBUNA te trae la mejor información del medio artístico gracias al Top 3 de Espectáculos.

Hospitalizan a rapero estadounidense por sobredosis

El rapero estadounidense, Lil Nas X, acabó internado en un hospital después de que lo captaran deambulando en ropa interior por las calles de la ciudad de Los Ángeles. El famoso intérprete lamentablemente sufrió una sobredosis.

Primer año del hijo de Justin Bieber

Luego de una larga temporada enfrentando rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, el famoso cantante canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber reaparecieron celebrando el primer cumpleaños de su hijo, Jack Blues.



Cazzu regresa a la plataforma azul

Este fin de semana, la trapera argentina Cazzu confirmó mediante historias de Instagram que regresaba a la plataforma azul dedicada al contenido para adultos. La cantante tomó esta decisión a días de revelar que el dinero que le daba Christian Nodal para su hija Inti no era suficiente.

