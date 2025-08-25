Cazzu revela su crush con rapero venezolano tras polémica con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante un reciente live en redes sociales junto al cantante Noriel, la rapera Cazzu sorprendió a sus seguidores al confesar que tiene un crush con un artista, aunque por ahora evitó revelar su identidad. Mientras los artistas conversaban sobre el amor, la intérprete de 'Con otra' se mostró ilusionada al hablar de los temas del corazón, y aunque no quiso mencionar el nombre de quien le roba los suspiros, dejó entrever que su historia con Christian Nodal, padre de su hija Inti, ya es cosa del pasado.

"No, no, una cosa es joder y otra cosa es… No, una cosa es joderte a vos, y otra cosa es… Ya con lo difícil que está el mercado de los tipos. Joder mucho, no, no puedo joder", contestó Cazzu con una gran sonrisa. "Venezuela, ahora, si llega primero Venezuela que República Dominicana, bienvenido sea, bienvenido sea", agregó.

El crush de toda mi vida es dominicano, dice Cazzu

Antes de dar por concluido el tema, Cazzu indicó: "El crush de toda mi vida es dominicano. El hombre más lindo que yo conocí en mi vida". Luego de que Noriel cuestionara: "¿Tienes crush? ¿Y es Domi?", la ex de Nodal recalcó: "No, es venezolano. No, no, estoy diciendo que es venezolano. Rapero. Ese es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto al universo. Pienso y no entiendo por qué no es mi marido".

Las palabras de Cazzu encendieron las plataformas digitales, ya que miles de fanáticos comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso galán. El en vivo ha llamado la atención no solo por la espontaneidad de la famosa, sino también porque se da en medio de la polémica que aún envuelve su pasada relación con el cantautor mexicano.

Cabe recordar que su ruptura con Christian Nodal se dio poco antes de que el sonorense hiciera oficial su romance con Ángela Aguilar, situación que desató fuertes críticas hacia el autor de 'No te contaron mal'. Hace algunas semanas, Cazzu mencionó que la manutención que recibe para su descendiente no le parece justa, hecho que colocó a Nodal nuevamente en el ojo del huracán.

Cazu y Nodal

Debido a que la argentina ha sido reservada respecto a su situación sentimental, esta confesión fue tomada por muchos como un gesto de frescura y honestidad, mientras que otros la descifraron como una indirecta para el padre de su bebé, aunque Cazzu dejó claro que no revelará nunca quién le gusta.

